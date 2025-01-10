憲訴法覆議案今審查表決 傅崐萁預告一定要投票完成

國民黨團總召傅崐萁。（記者方賓照攝）

2025/01/10 13:15

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團今（10）日於院會提案，報告事項除「憲法訴訟法覆議案」之外，其餘均退回程序委員會，並表決通過，下午將進行表決。國民黨團總召傅崐萁受訪表示，這幾天民進黨、民進黨團總召柯建銘、行政院長卓榮泰各種文攻武嚇，對在野黨強力施壓，國民黨絕不畏任何強勢跟壓力，全力捍衛國會尊嚴，今日一定要把行政院覆議案投票完成。

傅崐萁指出，本會期21日就要結束，國民黨立場非常清楚，總預算必須在21日前通過，若覆議案今日無法處理完成，會壓縮到總預算協商及相關法案這會期三讀。不管是卓榮泰、柯建銘，使出各種拖延戰術，無非就是要延宕總預算三讀通過的時間。這會讓全國公務機關對新一年度預算執行，會有很多窒礙難行的部分，國民黨會肩負起為民喉舌的工作，人民血汗錢該怎樣執行，總預算務必一定把關。下週開始，立法院長韓國瑜召集協商，把所有立委提出的預算案逐案處理，21日三讀通過，時間上非常緊迫。

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對於柯建銘盼潛艦國造預算不能動，傅崐萁指出，所有國家預算會嚴格把關，不會讓扭曲的政策或浮濫編列的預算通過，讓民進黨肆意妄為。國防工作一定要做好，保家衛國的工作是國民黨的堅持，過去捍衛台灣，從八二三砲戰、古寧頭大捷，都是國民黨在捍衛台灣的戰役，會持續保護好台灣及2300萬人民。

對於民進黨立委林楚茵指控國民黨和「PGtalk」負責人林秉文關係匪淺，傅崐萁表示，所有民進黨的扭曲跟肆意妄為，司法體系該做的作為必須積極進行，國家的司法應該走向正道，而不是被民進黨操控。

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