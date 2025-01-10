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    退休公教籲比照警消 所得替代率調到80％

    中華民國全國公務人員協會等團體於立法院舉行「立即停砍公教人員退休金，所得替代率調整與警消人員齊平」記者會，要求立即停砍公教人員所得替代率1.5％適用案，並比照警消調整公教人員所得替代率達到80％。（記者方賓照攝）

    中華民國全國公務人員協會等團體於立法院舉行「立即停砍公教人員退休金，所得替代率調整與警消人員齊平」記者會，要求立即停砍公教人員所得替代率1.5％適用案，並比照警消調整公教人員所得替代率達到80％。（記者方賓照攝）

    2025/01/10 13:26

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院日前三讀通過修正警察人員人事條例，提高退休警、消、海巡、空勤人員所得替代率最高可達80％，中華民國全國公務人員協會等團體今日於立法院舉行「立即停砍公教人員退休金，所得替代率調整與警消人員齊平」記者會，要求立即停砍公教人員所得替代率1.5％適用案，並比照警消調整公教人員所得替代率達到80％。全國公務人員協會理事長高誓男譴責政府在2018年推動違法違憲、不公不義的年改，希望能衡平。

    高誓男表示，年改之初，政府強調軍公教勞一律改革，後來把勞工排除掉，軍人跟公教脫鉤，現在又跟警消脫鉤，勞工部分沒有拿出合理改革，甚至說撥補是種改革，當時為何要強制砍軍公教退休金？

    國民黨總召傅崐萁到場聲援表示，對退休公教等團體的訴求要予以重視、支持及尊重。國家要有一流人才進入政府，才會有前途，如果國家用粗暴方式對待所有公職人員，成為執政黨霸凌對象，優秀人才不會進入政府，二、三流人才管理眾人之事，國家一定倒退。

    傅崐萁表示，過去孫運璿、趙耀東等一流人才為民服務，也有擔當跟風骨，才能有經濟奇蹟跟成立台積電，這都是當時執政的國民黨政府勇於負責，吸引優秀人才。反觀現在政府除了霸凌公務員，如交通部長陳世凱，不管專業、能力、經驗、訓練都不足，因用人唯親，才可當交通部長。

    傅崐萁強調，對於公教及其他公職人員的部分，會逐步回復國家人才應有的尊嚴，中華民國政府有足夠的財源，照顧好所有公職人員，絕不會有世代問題，如果民進黨沒辦法照顧這些人才，一再恐嚇國家財政會破產，表示沒有能力執政，就應該要政黨輪替。

    公教軍警消聯合總會榮譽總會長劉盛良也說，中華民國有今日的成就，是軍公教警消人員貢獻，當時考進來有信賴保護原則，但由於近來政治環境變化，還汙衊公教人員是米蟲，他看不下去這種霸凌，公教軍警消人員對國貢獻，退休後的撫卹一定要予以公平待遇。

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