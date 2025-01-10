民眾黨明號召小草「釘孤支」 司改會等民團批施壓法官、干預司法

司改會等民團10日舉行記者會，批評民眾黨號召小草「釘孤支」是公然干預司法、施壓法官。前排左起公督盟執行長張宏林、司改會常務董事林永頌、司改會監察人黃明展、台灣永社副理事長黃帝穎。（記者方賓照攝）

2025/01/10 13:06

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪羈押禁見，民眾黨明（11）日司法節號召支持者上街「釘孤支」抗議司法不公。民間司法改革基金會等民團今天（10日）舉行記者會，喊出「理性監督司法，拒絕煽動群眾」口號，呼籲批評司法應本於事實，並強力譴責少數政治人物、政黨為一己政治目的，無差別污衊司法，破壞司法獨立。

司改會今上午邀請公督盟、台灣永社、台權會、人約盟及廢死盟舉行「批評司法應本於事實，政治人物勿做錯誤示範」記者會，針對民眾黨於1月11日司法節號召群眾上街「釘孤枝」，強力譴責少數政治人物、政黨為了一己的政治目的，無差別地汙衊司法，讓民眾誤解台灣司法體系的運作。並呼籲各政黨批評司法、評論個案應本於事實，而非無的放矢，破壞過去各方對於司法獨立的努力與信賴。

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司改會常務董事林永頌表示，司法可受公評，但政黨政治人物若要指控他人干涉審判或司法，或要指摘司法不公，就須提出具體說明，且必須做到一定程度的舉證。民眾黨現任主席黃國昌具司法背景，且與國民黨聯手是多數黨，要推動真正有意義的司法改革是合理的，但只為柯文哲的個案號召包圍司法院，是不正確的事情。「台灣是大家的，國家是大家的」，他呼籲民眾黨對明天的行動有所節制。

司改會監察人、前法官黃明展則就自身經歷觀察強調，以基層到高層法官及各行政官員對司法的節制，到目前為止台灣的司法獨立已不容質疑，柯文哲案已進入司法程序，就應留給司法純淨的空間，這是對民主法治社會應有的尊重。他批評，堂堂正正的政黨竟針對個案發起挑釁式的「釘孤支」並號召人民參與，非常不可取，反而是對法官的施壓，戕害司法獨立。

公督盟執行長張宏林指出，代議政治的目的就是減少社會紛爭，但藍白兩黨對司法進行「無差別攻擊」，無疑是加深社會對立與對抗。「釘孤支」更是對台灣司法的挑戰，藍白在立法院意圖癱瘓憲政制度運作，癱瘓憲法、財政紀律及立院運作辯證，也等於對台灣全面的無差別攻擊。

台灣永社副理事長黃帝穎強調，民眾黨發起抗議司法院的活動，明顯是就個案干預司法。台灣各政黨過去也都有前黨主席涉案被法辦，包括馬英九、陳水扁、徐永明等，但也未曾發動群眾包圍法院，這是基本的民主分際。就連美國總統川普也被多次傳喚歷審，民眾黨卻一再動員群眾干預司法個案，不僅是對民主法治的重大傷害，也是「世界最扯」的負面示範。

司改會同時也提出6項司法改革議題，包括重新審議《憲法訴訟法》修正案、全面檢討「偵查不公開原則」的落實、以「減法思維」減輕司法負擔、強化各級院檢「職務監督」、強化民事事實審改革、通過「禁止酷刑公約執行法」等，並呼籲各政黨盡速填滿大法官缺額，勿讓司法院正、副院長懸缺迫使司改停擺，傷害人民權益。

司改會等民團10日舉行記者會，批評民眾黨號召小草「釘孤支」是公然干預司法、施壓法官。左起司改會常務執委施泓成、公督盟執行長張宏林、司改會常務董事林永頌、司改會監察人黃明展、台灣永社副理事長黃帝穎。（記者方賓照攝）

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