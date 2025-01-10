赴中會宋濤未報備 饒慶鈴今稱事先不知情、爭取事項均未獲回應

台東縣長饒慶鈴今天堅稱事前不知要會見宋濤。（記者黃明堂攝）

2025/01/10 13:02

〔記者黃明堂／台東報導〕國民黨籍台東縣長饒慶鈴日前訪問北京，在未事先向陸委會申請核准的情況下，會見中國國台辦主任宋濤。對於陸委會表示將在查證完成後，做出適當處理，饒慶鈴今天表示事前並不知道會宋濤，若遭中央懲處，概括承受。饒也坦承，有向宋濤爭取釋迦減稅，但未獲回應。

陸委會副主委梁文傑昨天表示，根據兩岸人民關係條例，縣市長或簡任十一職等以上的公務員進入中國都要申請，在申請表上會請他們具體填報參訪對象有沒有包含大陸地區縣市以上及黨務、軍事、行政機關的首長或副首長，饒慶鈴未事先報備見宋濤，主管機關將在查證完成後，做出適當處理。

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饒慶鈴今天正式對此做出回應，表示自己事先也不知道要與宋濤會面，是到中國落地後才知道。她有看到陸委會在新聞稿上說有看到「國台辦要在釣魚台宴客」，但要宴請誰，新聞稿中並沒有說，而她其實也是不知道國台辦要宴請誰，陸委會自己要「連連看」，就應該由陸委會自己來解釋。

饒慶鈴說，如果中央事先告道宋濤要會見她，應該告訴她，好讓她來改行程。她是捨不得農民的釋迦銷不出去，若陸委會要對她做懲處，她願概括承受。

饒慶鈴說，在與宋濤會面時有就台東釋迦減稅、擴大銷售，及旅遊議題，當面向宋反映，但至今未獲回應。

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