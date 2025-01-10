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    高通和解對台灣產業界幫助更大？公平會委員洪財隆提三關鍵理由

    公平會委員洪財隆認為，高通轉為投資台灣5年計畫對產業界幫助更大。（記者陳宇睿攝）

    公平會委員洪財隆認為，高通轉為投資台灣5年計畫對產業界幫助更大。（記者陳宇睿攝）

    2025/01/10 10:10

    〔記者歐宇祥／台北報導〕近期立法院審議公平會人事案，高通和解、全聯併大潤發案成為焦點，公平會委員洪財隆因主張與高通和解等事，遭國民黨、民眾黨立委砲轟。洪財隆在本報「官我什麼事」影音節目專訪中說明，高通當時是因違反競爭法挨罰，但一來高通在美勝訴、二來這與高通營運模式有關，若考量長期利益、轉為投資台灣5年計畫對產業界幫助更大。

    美國晶片大廠高通2017年時因濫用其在行動通訊基頻晶片市場的獨佔地位、收取不當專利授權費，遭公平會處234億天價罰鍰。此案當時引發各界熱議，高通競爭者聯發科力挺裁罰，但也多有台廠、經濟部擔憂影響產業，隔（2018）年公平會宣布與高通和解，高通一共提出6大承諾，含投資台灣產業共7億美元的5年計畫等條件和解，當時公平會就是洪財隆率隊召開記者會。

    時隔數年，高通案成公平會人事案焦點，在野黨立委質疑，高通本應繳納給我國234億元罰鍰，和解後卻僅剩7億美元（約新台幣230億餘）投資，且當年公平會拒絕提供錄音檔給監察院，導致業者無法求償、權益受損，對產業造成重大損害，當時主張和解的委員應須負起責任。

    洪財隆在本報專訪節目中則說明，當時台灣半導體、通訊產業、經濟部對裁罰案都表態有疑慮，他也擔憂裁罰若影響產業，對台灣不一定有利，且此案進入司法程序，處分後猶可訴訟上和解，公平會便嘗試以此解開僵局。

    洪財隆指出，他主要基於以下理由支持和解：1、高通在美國也被聯邦貿易委員會FTC起訴，最終勝訴，代表遭我國裁罰的行為是否違法有可議空間；2、高通對下游廠商祭出「不簽授權契約就不提供晶片」之行為屬其商業模式，不可能因台灣裁罰而改變，公平會若持續開罰，最終恐導致高通退出台灣，反而重創產業鏈；3、行政訴訟曠日廢時。

    針對和解後高通「支出」金額減少，洪財隆強調，這種觀念其實是不對的，因234億元裁罰在進入司法後變得懸而未決，必須等到訴訟勝出，國庫才能真正增加234億元的收入，罰鍰金額不是一開始就進入國庫。

    洪財隆也指出，高通投資計畫承諾在5年內投資台灣7億美元，不過在2023年就已投資超過14億美元（約新台幣460億餘），也在竹科設立全球第1個海外研發中心，包含智慧研發中心、多媒體研發中心、5G毫米波測試中心等，除聘用超過千名高階工程人員，也可供台灣半導體產業先行測試，多有產業利多。

    當時公平會裁罰高通天價罰鍰、後又和解，競爭對手聯發科的心情上沖下洗，不過現今聯發科已取代高通成為手機晶片龍頭廠，洪財隆也認為，當時高通在5G毫米波、6G布局領先，聯發科則聚焦其他層次的晶片，競爭市場有區別；且後來錄音檔實際仍有提供。

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