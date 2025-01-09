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    自爆有「中國身分證」遭內政部限期說明 詹江村怨遇「民主鐵拳」

    詹江村日前在直播中自爆持有「中國身分證」。（資料照）

    詹江村日前在直播中自爆持有「中國身分證」。（資料照）

    2025/01/09 23:21

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨桃園市議員詹江村日前在直播中自爆持有「中國身分證」，內政部7日發函要求限期說明，調查局也約談做筆錄。詹江村9日竟稱自己遭遇「民主鐵拳」，「我以為我是生活在你們口中說的習近平鐵拳底下」。

    詹江村本月3日開直播自爆有中國身分證，隨後又稱自己說的「中國」是「中華民國」，引發外界討論。內政部移民署7日發公文要求詹江村在1月17日說明是否具有「中國身分證」以釐清身分疑慮，但詹江村8日PO文斷然拒絕，還嗆聲「來逮捕我啊」！

    詹江村9日上午在臉書透露被調查局約談，晚間再於臉書PO文：「沒有半點證據指控我通匪、指控我是海峽導報委員、指控我是共產黨員、指控我有大陸國籍，我以為我是生活在你們口中說的習近平鐵拳底下！」

    他接著說：「內政部移民署以我在直播中說我有中國身分證為由，必須接受調查，今天早上調查局也找我去喝咖啡。內政部既然是以我在直播中自述為由，那應該也有看到就在同一段影片的同一時間，我說明了我的中國是中華民國，不是中華人民共和國，我同時也稱中華人民共和國是偽政府。」

    「你們既然有看直播，為什麼還要求我行文說明？內政部移民署科長說，如果我沒有行文說明，研議撤銷我的戶籍，既然證據都出自直播，而證明也在直播裡面，你們如果真的有看直播，憑甚麼因為我沒有另行文，就要研議撤銷我的戶籍，讓我失去議員身分？可怕的民主鐵拳！」

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