不邀卓榮泰立院報告覆議案 王鴻薇：會阻礙審預算

國民黨團首席副書記長王鴻薇。（記者王藝菘攝）

2025/01/09 12:29

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院針對日前在立法院三讀通過的憲法訴訟法提出覆議，立法院國民黨團總召傅崐萁表示，不會邀請行政院長卓榮泰針對覆議案來立院報告。國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，這會期只剩4次院會，如果要邀請卓榮泰報告答詢，又要花掉1天，會阻礙審查中央政府總預算。

王鴻薇表示，從法律面來說，立法院職權行使法訂得很清楚，關於覆議案的處理只是「得」邀請行政院長來報告，現在若要加快審查中央政府總預算，不邀請行政院長來報告，也完全符合法律程序。

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王鴻薇接著表示，而且這次覆議案是針對憲訴法，該法的「主管機關是行政院嗎？當然不是，是司法院」，「行政院來報告窒礙難行之處，要報告什麼？難道司法院是行政院的司法部嗎？這樣不就亂套了嗎」？

王鴻薇說，如果行政院越俎代庖，來幫司法院報告有哪些窒礙難行之處，這不也是違背、破壞五權分立的原則？基於上述理由，國民黨團不主張讓行政院長來報告。

王鴻薇質疑，民進黨一直想讓行政院長來報告，那就是民進黨根本不在乎中央政府總預算到底能不能夠如期完成，到底現在是誰在擋預算？

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