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    接待美台商會會長韓儒伯 林佳龍：期許持續深化雙方關係

    外交部長林佳龍8日於外交部接待美台商業協會會長韓儒伯（左）訪團一行。（外交部提供）

    外交部長林佳龍8日於外交部接待美台商業協會會長韓儒伯（左）訪團一行。（外交部提供）

    2025/01/09 11:38

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（8）日於外交部接待美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）訪團一行，林佳龍表示，回顧過去4年拜登政府任內台美兩國在各項領域上豐碩的合作成果，也期許接下來能持續在安全、經貿、產業等領域擴大合作，深化雙方關係。

    林佳龍表示，台美21世紀貿易倡議的首份協議已在去年12月10日生效，期待未來持續推進相關談判；由美國總統當選人川普第一任期所發起的台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），也在去年10月舉行第5屆對話，台美並在會前同意再延長「經濟繁榮夥伴對話合作備忘錄」5年，強化台美雙邊經貿合作動力。

    林佳龍也藉此機會向美台商會表達，盼能持續為台灣發聲，促成兩國儘速解決雙重課稅問題，以解決台美企業及跨境工作者，早日獲得減免雙重課稅待遇，為台美創造雙贏。

    林佳龍也強調，在全球供應鏈重組的時刻，台灣會繼續站在民主供應鏈的一方，並持續透過貿易、投資等方式，加深與美國等民主國家的夥伴關係，強化彼此的供應鏈韌性，也促進區域的安全與穩定。

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