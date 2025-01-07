藍白強行通過警消年改修法 卓榮泰：行政院礙難接受

行政院長卓榮泰。 （資料照）

2025/01/07 22:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白立委挾人數優勢，今日在立法院三讀通過「警察人員人事條例第35條條文」修正案，將警消人員的退休所得替代率上限調高至80%。行政院長卓榮泰今日臉書發文表示，立法院強行修法，行政院礙難接受。

國民黨主導的警消年改，將警察、消防、海巡、移民及空勤總隊人員退休所得替代率上限從75%提高至80%，適用對象包括已於本修正條文施行前退休者；據估算，依三讀條文規定，未來8成基層員警退休，將可以月領7.4萬元，比「常務次長」所領的月退休俸還高。

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卓榮泰指出，「預算法」第91條明定，立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源；必要時，並應同時提案修正其他法律。

卓榮泰質疑，但是立法院通過「警察人員人事條例」第35條等修正案，提高警察等人員退休所得替代率上限至80%，造成國家財務缺口，增加國家年度歲出，卻未履行「預算法」91條規定，先徵詢行政院意見，並指明彌補資金來源的程序，就是嚴重違反法律，也破壞先前兩院就中央政府總預算協商所達成的協議，行政院斷然無法接受、礙難執行。

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