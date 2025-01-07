台南八大行業聯合稽查改「輪值」 國民黨團批作秀 市府有話說

台南特定行業聯合稽查，原為經發局帶隊將改為各局處輪流值勤帶隊。（經發局提供）

2025/01/07 21:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於8大特定行業聯合稽查，台南市府決定今年2月起改為各局處輪值稽查，不再由經發局帶隊。為此，國民黨團今（7）日要求經發局負責帶隊，才能權責相符，不易洩密也不會淪為作秀。出席與會的市府副祕書長殷世熙則允重新檢討聯合稽查帶隊制度。

南市府經發局長林榮川解釋，8大行業聯合稽查新規定，帶隊稽查官員層級提高需要正式公務員，目前經發局負責的4位稽查員都是約僱人員，因此才提案未來八大聯合稽查採各局處輪值帶隊制，待人員補足再回歸經發局。

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殷世熙也表示，聯合稽查業務仍是由經發局統籌列管，由誰帶隊對查核結果沒有大影響，因為都要回歸到目的事業主管機關，仍是依法共同認定有沒有違法。

國民黨團指出，針對特定行業公共空間，每個月由主管機關經發局帶隊，進行20場次的聯合稽查，稽查對象包括視聽歌唱業、三溫暖、酒家、舞廳、電子遊藝場、資訊休閒業、夾娃娃機業、養生會館和專案列管業者等。

南市列管特定行業有579家，市府每年240場聯合稽查，原本都由經發局帶隊執行。國民黨團表示，8大聯合稽查目的就是為大眾安全把關，核發執照的主政機關就是經發局，經發局不該為了人力問題就踢皮球，因為其他機關也面臨同樣人力問題，市府專案協商會中，其他局處幾乎都提出異議。

另有議員質疑「台南市電子遊戲場業設置自治條例」規範要距學校、醫院1千公尺以上，且設有落日條款3年內不能有變更才能繼續營業，但很多業者變更負責人或擴大營業面積，甚至還有桌遊店「掛羊頭賣狗肉」，卻不見稽查。

經發局則表示，在自治條例通過後，台南電玩店已從600多家減為299家，議員指稱的業者是否有做過變更，將會進一步釐清稽查。

台南8大特定行業聯合稽查將改由各局處「輪值」 稽查，國民黨團質疑權責不相符。（國民黨提供）

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