柯建銘喊全面罷免 綠營議員提「4理由」認同：國民黨已徹底暴走

黃守達認為，全面罷免就是把是否解散國會交給人民來決定。（資料照）

2025/01/07 22:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立法院黨團總召柯建銘日前表示，要罷免掉國民黨所有的區域立委，並改選立法院正、副院長。對此，民進黨台中市議員黃守達今（7）日表示，大罷免時代的到來並不是壞事，更提出了「4個理由」支持，「畢竟全面罷免，就是把是否解散國會交給人民來決定。」

黃守達於臉書粉專上提到，「全面罷免」乍看之下或許荒唐，但大罷免時代的到來並不是壞事，「畢竟全面罷免，就是把是否解散國會交給人民來決定。全面罷免，就是對國民黨的不信任投票。」同時，黃守達也分享了4個理由。

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首先，「這是可以解決問題的策略。」黃守達認為，現在的立法院只有民進黨與泛國民黨2股勢力，加上泛國民黨作為多數，明明不信任當前政府，卻不願意倒閣，反而仗恃國會多數癱瘓政府，形成憲政僵局。「要解決僵局，那就要減少泛國民黨席次，而目前的策略就只剩下罷免。」

其次，「這是充滿正當性的策略。」黃守達表示，全面罷免不是只針對特定立委，而是針對國民黨，「從去年五月開始的國會濫權法案開始，整個國民黨已經徹底暴走。」更直言，「任何人都知道這是傅崐萁的謀略，但所有國民黨立委都選擇配合傅崐萁的指揮。」

再來，「這是具憲政高度的策略。」黃守達解釋，台灣不是典型總統制，一旦發生總統與國會僵持不下的局面，直接民權就有發動必要。最後，「這是合乎民主精神的策略。」黃守達喊話，民進黨可以參與罷免國民黨立委，同理，國民黨也可以，「但政黨參與終究只是參與，罷免與否終究還是取決於人民。」

黃守達提到，全面罷免不是意氣用事，也並非一廂情願，而是嚴肅的政治決斷；應該是共同體的自我修正，不應該淪為個別選區的利益計算，「民進黨投入全面罷免的意義，就是把裁奪是非對錯的權柄，交還給公民社會。」

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