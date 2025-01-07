警消月退增加 公務人員協會：相對剝奪感很深

立法院院會今（7）日表決三讀通過修正案，警消人員的退休所得替代率上限提高到80％。中華民國全國公務人員協會理事長高誓男（左）今受訪表示，警消也是公務人員的一環，單獨拉高警消的月退，讓人數更多的公務人員有嚴重的相對剝奪感。 （資料照）

2025/01/07 20:52

〔記者林曉雲／台北報導〕藍白立委在人數優勢下，立法院院會今（7）日表決三讀通過修正案，警消人員的退休所得替代率上限提高到80％。中華民國全國公務人員協會理事長高誓男今受訪表示，警消也是公務人員的一環，單獨拉高警消的月退，讓人數更多的公務人員有嚴重的相對剝奪感，呼籲立法院速讓停砍替代率的相關法案完成修法，公務人員替代率不要降至目標60％。

立院今日三讀條文明定，警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，其後每增加1年，替代率增給1.75%，最高增至36年，為80%；任職滿37年至第40年者，維持80%。未滿1年的畸零年資，按比率計算；未滿1個月者，以1個月計。

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高誓男表示，比警消人員更多的公務人員相對剝奪感更嚴重，過去年改時原本是軍公教勞一起改，後來只有改軍公教，已有不公平之感，後來軍人先脫鉤，現在警消又脫鉤，公務人員未來會被砍到6成，跟警消的8成，相對差到2成，軍警都是公務人員一環，非警消之公務人員會覺得相對剝奪感很深。

高誓男指出，警消月退增加的財務支出要政府編預算撥補，否則公務人員月退替代率被砍，退撫基金又要多支出，等於被剝兩層皮，因此不能用到退撫基金，另，由立委們提出的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，目前在立法院司法法制委員會，呼籲政府支持停砍替代率的法案，不要讓公務人員和警消人員相差那麼多。

高誓男表示，現在的環境和年改當時不同，中央政府財政已變好，退撫基金獲利也提高很多，停砍之後，用賺的錢和預算來撥補缺口，停砍後，銓敘部估計20年少2800億元，但替代率減少之經費挹注基金有2700億元，對中央政府財政不是很大問題。

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