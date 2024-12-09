馬辦中生團被疑假交流、真統戰 台大意識報：零互動、沒交流

馬辦中生團被疑「假交流、真統戰」，台大意識報今在臉書發文指，台大接待學生表示，當時和中生之間是零互動、沒交流。（取自台大意識報臉書）

2024/12/09 18:20

〔記者林曉雲／台北報導〕馬英九文教基金會邀中生團訪台，被質疑是「假交流、真統戰」。台大意識報今在臉書發文表示，中國北京清大校黨委書記邱勇偕同馬英九基金會，領團中國北京清華大學、北京大學、復旦大學、浙江大學、中山大學等40名學生參訪台大校園，但此趟宣稱與台大學生「開啟對話、深化理解」的參訪團，卻在抵達社科院後快步迴避，甚至施壓校內教授與工作人員，驅趕期盼交流民主人權議題的台大學生，中生團與台大學生根本「沒講話、零互動、沒交流」，台大生感受被當成花瓶。

台大意識報發文指出，12月3日「交流」當天上午9點半，約20名台大學生在梁國樹國際會議廳準備接待，接待同學所知資訊只有報名信件上提及的學習交流，接待同學透露，少數給予接待同學準備交流的提示，是社科院院學會會長郭又睿及馬英九本人的叮嚀，他們兩個主動地表示要互相尊重，大家不要故意提出台灣中國兩國。

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台大意識報表示，馬英九和台大校長陳文章、社科院長張佑宗握手談天，待中國學生抵達會議廳後，兩批人馬隨即被分配至左右相隔的座位區，原先期待的交流，只剩聽致詞及看台大形象片，一直到致詞結束，都沒有報名信件宣稱的學習交流，中生和台大學生根本沒講話，零互動，接待學生在整場活動感受是被當成花瓶。

據台大接待學生描述，當時參訪團外圍擠上許多想看馬龍的人，隊伍拖得很長，一群人擠在椰林大道狹窄的人行道上，得時時擔心同學推擠踩踏，混亂中無法擠到中國學生旁邊聆聽談話內容，更不用提所謂導覽與交流。

此外，台大接待學生也表達，除了國民黨青年團學生外，其他台大學生根本和中生說不到話，但國民黨青年團學生私底下已經認識中生團的某些人，已有機會可以講話，應該不需要在這種校園活動出現。

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