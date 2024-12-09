中生團引台大生怒火 被提案罷免社科院學生會長聲明「虛心檢討」

馬英九文教基金會邀中生團來台，竟有團員稱我國為中國台北，引發台大等大學學生怒火抗議，負責接待的台大社科院學生會，還在臉書粉專發文則遭批評「像國台辦的供稿」。台大社科院學生會會員包括李瑞霖等日前提案罷免院學會會長郭又睿。郭又睿今首度在臉書發聲明。 （取自郭又睿臉書）

2024/12/09 18:49

〔記者林曉雲／台北報導〕馬英九文教基金會邀中生團竟有團員稱我國為中國台北，引發台大等大學學生怒火抗議，負責接待的台大社科院學生會，還在臉書粉專稱與中國頂尖大學學生交流應多多益善，遭批評「像國台辦的供稿」。台大社科院學生會會員包括李瑞霖、胡燁霆、林逸芸、楊東翊、李浚誼日前提案罷免院學會會長郭又睿。郭又睿今在臉書發聲明表示，該活動定調為學生交流，無關政治，但面對如此重大及敏感的活動，公開發文措辭必須更謹慎，若造成各界誤會及紛擾，虛心檢討，並承諾未來院學會在公開發文的流程與語言表達，一定會更慎重。

提出罷免案的台大政治系學生李瑞霖則表示，罷免提案的核心目標是希望傳達出社科院學生的多元聲音，表明並非所有社科院學生都支持學生會在此次活動中的立場與處理方式，不到半天時間，已順利蒐集到達罷免連署門檻的名冊，充分顯示出部分學生的不滿。

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李瑞霖表示，此次罷免提案並非單純針對個人，而是希望藉由民主程序，讓社科院全體學生對事件的處理表達立場與意見，檢視社科院學生會會長郭又睿是否應負起政治責任，另也期盼能對校園內的選罷制度進行檢討，確認是否存在程序性缺失，並為未來台大學生在面臨類似情境時提供可參考的經驗與實例。

郭又睿表示，台大做為第一學府，學風自由，即便有歧異，盼能求同存異，理性共處，社科院學生會此次接待訪團，完全秉持學術互動與學生交流的純粹性質，與政治或價值判斷無關，整體活動為校方及院辦主辦，由院學會協辦，但針對「活動公開性」、「交流學生公開招募」等方面，確有思慮不周處，在此向社科院學生表達歉意，並承諾誠心檢討溝通程序，未來若有舉辦類似活動，必會詳細擬定公開透明參與的活動規劃，並善盡溝通責任。

郭又睿澄清，院學會從未阻止社科院學生對於活動表達意見，但相關舉牌行動非院學會活動流程一環，未出現在活動紀錄貼文中合情合理，院學會完全尊重學生意見的公開發表，但基於不公開針對價值性議題進行表態的既定原則，沒有義務要在公開貼文中呈現相關行動資訊。

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