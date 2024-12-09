蔣萬安辦雙城論壇被質疑承諾跳票 殷瑋反批民進黨

台北市政府發言人殷瑋表示，民進黨執政9年，官方兩岸的對話平台斷光光，若連雙城論壇也要反對，只是襯托出民進黨在兩岸事務上的無能。 （台北市政府提供）

2024/12/09 12:35

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨中央今（9）日上午召開記者會，質疑台北市長蔣萬安在中方矮化台灣、軍機擾台力道不減反增下，仍執意舉辦雙城論壇，是對2022年參選台北市長時的承諾跳票；台北市政府發言人殷瑋表示，民進黨執政9年，官方兩岸的對話平台斷光光，若連雙城論壇也要反對，只是襯托出民進黨在兩岸事務上的無能。

民進黨發言人吳崢、中國部主任吳峻鋕、台北市議員簡舒培、顏若芳今（9）日共同召開記者會，指近日中生團來台交流紛擾不斷，不僅有矮化發言，又有參訪學校行程被中媒侮辱、歧視的言論，且中共軍機擾台力道不減反增，蔣萬安卻在此時執意舉辦不斷延遲的「雙城論壇」，無視他2022年選前宣稱舉辦的前提：中共不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位要對等的三項承諾。

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殷瑋反擊說，民進黨在中央已經連續執政9年，所有中央的官方兩岸對話平台都斷光光，現在連台北跟上海的雙城論壇都要反對，還有什麼可以官方交流跟對話的平台呢？這只是襯托出民進黨在兩岸事務上的無能而已。

殷瑋強調，北市府的立場不變，大環境越是艱難的時候，越應該要對話交流。陸委會之前也曾表達「樂見」雙城論壇，質疑民進黨和陸委會所表達的方向一致嗎？民進黨是否負起責任、做了相應的努力？

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