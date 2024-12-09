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    王金平稱兩岸主權「同而不分」 陸委會：須正視中華民國存在

    前立法院長王金平11月中旬前往福建祭祖，在廈門的海悅山莊與中國國台辦主任宋濤會面。（取自國台辦官網）

    前立法院長王金平11月中旬前往福建祭祖，在廈門的海悅山莊與中國國台辦主任宋濤會面。（取自國台辦官網）

    2024/12/09 11:59

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕前立法院長王金平8日舉行「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會盟，發表新的兩岸論述及和平宣言倡議，主張「兩岸治權不相隸屬，主權同而不分」。陸委會今日強調，任何相關討論，都必須確保台灣的自由民主體制，正視中華民國的存在。

    王金平日前赴中祭祖，並在福建與中國國台辦主任宋濤會面。王金平返台後，提出新的兩岸論述及和平宣言倡議。

    王金平宣稱，兩岸治權不相隸屬，主權同而不分，尊重兩岸分治的事實。但不放棄兩岸人民共同追求中華人民福祉的機會，接受現實的狀態，但不否定歷史的情感；分治而不分立，是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機，最務實的做法。

    王金平此一主張獲得馬英九高度認同，馬英九基金會執行長蕭旭岑日前受訪說，王金平的倡議與前總統馬英九主張一致，值得高度肯定。

    不過，民進黨立委沈伯洋痛批，王金平所言就是一國兩制，台灣就是一個主權獨立的國家，台灣與中國主權互不隸屬，「請不要再用話術欺騙台灣人」。

    陸委會表示，我們注意到王前院長相關談話。任何相關討論，都必須確保台灣的自由民主體制，正視中華民國的存在。我們會持續了解王前院長作此談話的用意。

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