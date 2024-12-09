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    要求「薯條不能軟掉」、幕僚下車淋雨 羅廷瑋爆政委史哲職場霸凌

    行政院政務委員史哲。（資料照）

    行政院政務委員史哲。（資料照）

    2024/12/09 11:59

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委羅廷瑋收到文化部公務員陳情，指行政院政務委員史哲於擔任文化部長期間，對待部內同僚嚴苛，還要求只喝冰可樂，只吃脆的薯條不能軟掉等。對於文化部長李遠聲明鼓勵公務員勇敢具名檢舉，羅廷瑋痛批，這樣的態度就是官僚，想要讓公務員不敢檢舉，這些官僚文化讓受害者無法發聲，既然已經有清楚具體的陳情，文化部應積極辦理，並交由政院處置。

    羅廷瑋指出，陳情人稱史哲對待文化部公務員很嚴苛，批評犀利、謾罵，也曾有媒體聽聞，但礙於公務員不敢出面檢舉申訴，遲無具體下文。

    羅廷瑋還說，史哲只喝冰可樂，只吃脆的薯條不能軟掉，對便當菜色時有不滿等，許多人也抱怨「劣幣驅逐良幣」，史哲提拔的專委揣摩上意，只要史哲開心，就能雞犬升天，在文化部橫著走，對下屬則不斷要求加班，甚至要求一早6點就要到文化部工作至深夜。

    羅廷瑋說，有一次在外面的行程，當時下大雨，史哲要上車時，發現幕僚先上車，史哲就不高興，一上車就叫幕僚下車，用走的在外淋雨。

    羅廷瑋呼籲文化部調查，應有鉅細靡遺的調查報告，向國人交代，而因為史哲現為政委，文化部調查後應交由政院處置。

    國民黨立委羅廷瑋。（記者王藝菘攝）

    國民黨立委羅廷瑋。（記者王藝菘攝）

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