「閩南狼」以身涉險竟被嘲諷 八炯批詹江村「藍共」

陳柏源（左）在Threads發文，對詹江村的言論「深感痛心」，八炯（右）也聲援陳柏源，批評詹江村是「藍共」。（資料照）

2024/12/09 10:22

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅八炯推出「中國統戰紀錄片」，找來曾是中國統戰樣板網紅的「閩南狼」陳柏源拍攝「臥底」企劃，揭露中國統戰部收買台灣網紅的各種手段。不過，國民黨桃園市議員詹江村翻出陳柏源在中國的司法案件資訊，聲稱陳柏源是在中國「混不下去」才回台灣賺「反中財」。對此，陳柏源在Threads發文「深感痛心」，八炯也聲援，批評詹江村是「藍共」。

詹江村8日在臉書貼文指稱：「8＋9的人格，妳們民進黨又不是不知道，妳為了蹭聲量，怎麼幫8＋9背起書來了呢？妳看，翻車了吧！每次反中的都是這種貨色，大陸混不下去，欠一屁股債，反過頭來開始賺反中財。打一通沒頭沒尾的電話，也不知道對方是誰，表達的是什麼意思，然後就栽贓蔡英文的輔選愛將鍾明軒。」

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對此陳柏源8日晚間10點在Threads發文表示，他是因為被掏空、被抹黑成台獨分子，加上對方背景導致沒能力打贏官司，因此成為「失信人員」，用他的經歷來告誡大家中共的危險。陳柏源強調，如果要說他是因為混不下去、欠錢不還才回來罵中共，那他也接受。

但陳柏源難過地說：「難道作為一位中華民國的國民在外被欺負，回來告訴大家真相，換來的是『本應該更反共的人』這樣的冷嘲熱諷…...我真的很難過…...我揭露這一切已經面臨著巨大的壓力與生命威脅，甚至身邊人的不理解，長期無法進入睡眠。」陳柏源也貼出一張統戰部的「榮譽證書」，表示這是已歸化為中國籍的跆拳道教練李東憲邀請他再次赴中、要發給他的證書，證明自己並不是在對岸「混不下去」。

八炯也在Threads分享陳柏源的貼文，並直言：「說閩南狼是失信人員的藍共們！那為啥，中共政府又在今年11月發台胞助農大使的獎狀給他？他人根本就在台灣啊！中共政府讓一個失信人員來當大使？小粉紅敢不敢拍片罵中共政府？」

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