自爆被中共洗腦黑歷史 陳柏源覺醒：一起推翻獨裁政權！

台灣饒舌歌手閩南狼PYC、「中國老總」原唱陳柏源（圖中頭戴墨綠帽者）表示，被洗腦了這麼久，應該要挺身而出，集結所有反共勢力、民主陣營的力量，凝聚眾人意識，一起推翻獨裁政權。（記者董冠怡攝）

2024/12/08 12:33

〔記者董冠怡／新北報導〕「接力護台灣」步行活動今天來到亞東醫院捷運站二號出口站點，台灣饒舌歌手閩南狼PYC、「中國老總」原唱陳柏源今天與反共網紅八炯連袂出席，迎接遊行隊伍並且擊掌打氣加油。陳柏源接受媒體聯訪表示，自己曾被中共洗腦很久，清醒後呼籲眾人一起推翻獨裁政權，「我覺得大家應該清醒了！」

陳柏源表示，他在中國待了一段時間，返台當兵後深深醒悟到，自己邏輯、思想錯亂，在「大陸（原文用語）」時，一直被教導要做堂堂正正的中國人，當兵時坐在中山室，看著國父遺囑寫到「革命尚未成功，同志仍需努力」，加上過程中看到很多人渴望的人權、民主、自由，讓他忽然清醒，「存在的意義不就是為了推翻專制獨裁嗎？既然你要跟我說中國，就應該要推翻專制獨裁啊！」

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陳柏源指出，被洗腦了這麼久，應該要挺身而出，集結所有反共勢力、民主陣營的力量，凝聚眾人意識，一起推翻獨裁政權，「如果有人說要做中國人，那就要做堂堂正正的中國人，推翻帝制、馬列思想、共產主義，才是中華兒女」。今天選擇站出來自爆「黑歷史」，也對曾經被他拍攝、（偷）錄音的人致歉，希望大家能夠覺醒，「大家一起清醒吧！」

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