議場後門連戒嚴也未曾鎖門 柯建銘：13日續戰選罷法

朝野立委於6日立法院院會爆發激烈肢體衝突。（資料照）

2024/12/08 11:28

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團6日突於院會變更議程，將備受爭議、要求罷免連署需附身份證影本的「公職人員選舉罷免法」列為討論事項第一案，引爆朝野衝突，國民黨團總召傅崐萁甚至飆罵議事人員為何沒有把兩個後門鎖進來。對此，民進黨團總召柯建銘強調，議場後門即便是戒嚴時期也未曾鎖門，曾經發生上鎖都是各黨為了佔領主席台。13日院會選罷法還是第一案，「我們會繼續為台灣民主奮戰！」

「老柯不在，傅總召就可以霸凌吳思瑤幹事長、韓國瑜院長、周萬來秘書長？有沒有搞錯？」柯建銘表示，6日立院最經典的畫面，其實在議場後面。國民黨早揚言選罷法修正後，該黨立委沒有被罷免的壓力，未來3年藍白合為所欲為，可恣意毀憲亂政，通過憲法訴訟法、財劃法、反年金改革、警察人員人事條例等。

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柯建銘直言，讓民進黨無法執政，藍白聯合拖垮國家、迎合中國，就是國民黨的如意算盤。因此，議場後門沒關導致破口，致傅總召氣急敗壞、抓狂、歇斯底里飆駡、霸凌無辜全來。

「議場後門即便是戒嚴時期也未曾鎖門。」柯建銘說，議場後門主要是院長、秘書長、議事人員出入的主要通道，也是議事人員送案、院長請各黨黨鞭上主席台溝通的通道。立院有史以來這兩個門不曾上鎖。傅總召狂罵周秘書長沒有上鎖，沒有保護韓院長安全，根本胡說八道。這兩個門後本來就有警察站崗保護院長，門鎖起來萬一主席台衝突，院長反而陷入危險狀況逃不出來。

柯建銘進一步指出，議場後門曾經上鎖的情況，都是各黨為了佔領主席台。包括2012年6月11日「美牛案」，民進黨、台聯、親民黨在野聯盟合作，以鐵鏈鎖門佔領主席台5天6夜。2014年的「318太陽花運動」，學生以繩子綁住並用椅子擋住。2020年6月28日監委同意權，國民黨以鐵鏈綁門，要立委廖國棟、陳超明、林思銘以鐵鏈自捆當人肉盾牌。今年5月17日、21日、24日、28，表決國會擴權法案，國民黨佔領主席台，以繩子綁住後門及椅子。

「飆罵韓院長、周秘書長、吳思瑤幹事長，是誰無恥？花蓮王變台北王？道理自明，不要鬼扯吧！」柯建銘說，其實6日國民黨黨團早就密謀好要處理選罷法。上午9時50分國是論壇尚未結束，國民黨就佈陣佔滿議場及兩旁走道，選罷法非過不可的態勢，殺氣騰騰，「為了一個選罷法有需要急到如此嗎？封殺運動部等三案？」台灣人民看得下去嗎？台灣人會看不懂嗎？

柯建銘批評，傅總召開記者會恐嚇民進黨說忍耐到這一次為止，那下次是要做什麼？殺人放火？國民黨立委陳玉珍抱摔民進黨林月琴委員，之後又踹她的肚子胸口，還說沒有本事就不要上主席台，「何其凶狠！這是國民黨的本質嗎？」

柯建銘再指，國民黨立委鄭天財說當年國民黨戒嚴是為了國家安全，與民進黨立委邱議瑩對罵並且出手推倒她。「看到邱議瑩訴說她父親在『美麗島事件』被關了6年是白關的嗎？我不禁眼眶泛紅！」

柯建銘說，13日院會，選罷法還是第一案，民進黨不會因為恐嚇威脅、暴力行為而退卻，「我們會繼續為台灣的民主奮戰！」

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