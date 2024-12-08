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    急了？ 詹江村扯陳柏源「翻車」 八炯：現在舔得越兇你摔得越重

    反共網紅八炯（右）找來曾是中國統戰樣板網紅的陳柏源（左）拍攝「臥底」企劃，揭露中國統戰部收買台灣網紅的各種手段。（圖擷取自「攝徒日記Fun TV」YT）

    反共網紅八炯（右）找來曾是中國統戰樣板網紅的陳柏源（左）拍攝「臥底」企劃，揭露中國統戰部收買台灣網紅的各種手段。（圖擷取自「攝徒日記Fun TV」YT）

    2024/12/08 10:38

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕反共網紅八炯6日推出「中國統戰紀錄片系列上集」，找來曾是中國統戰樣板網紅的陳柏源拍攝「臥底」企劃，揭露中國統戰部收買台灣網紅的各種手段，影片上傳後掀起熱議。國民黨桃園市議員詹江村今凌晨發文，貼出陳柏源在中國的司法案件資訊，稱陳柏源與八炯「翻車」，不過八炯也在Threads貼文反擊：「現在舔得越兇，你摔得越重！」

    詹江村貼文指稱：「8＋9的人格，妳們民進黨又不是不知道，妳為了蹭聲量，怎麼幫8＋9背起書來了呢？妳看，翻車了吧！每次反中的都是這種貨色，大陸混不下去，欠一屁股債，反過頭來開始賺反中財。打一通沒頭沒尾的電話，也不知道對方是誰，表達的是什麼意思，然後就栽贓蔡英文的輔選愛將鍾明軒。」

    詹江村質疑：「怎樣？打鍾明軒是在表忠『信賴』嗎？然後就有一些沒有判斷能力的弱智者，還跟著附和，三寶為了蹭聲量，也跟著上車，看，這次又翻車了吧！」

    對此八炯在Threads貼文反擊，笑說：「國民黨的詹江村你太慢了，我們比你早先自爆！」並貼出今天凌晨他與陳柏源的YT直播影片連結，兩人也在影片中解釋陳柏源在中國相關司法案件的來龍去脈。

    八炯強調：「在紀錄片早就說他（陳柏源）公司被紀委兒子掏空，結果國民黨不出來指責中共統戰，在那裡說陳柏源是失信人員，失信人員還一天600萬點閱？還一堆業配邀約？你是不是沒有看我其他的短片？」最後八炯也向詹喊話：「下一集某人的接頭小弟，不要給我爆開噢，現在舔得越兇，你摔得越重！」

    許多網友也在八炯的貼文底下留言：「這個詹姓跳這麽大......很緊張是不是？」、「詹江村這是在幫誰洗地啊，嘻嘻～」、「村長急啦～」、「八炯這次太強，早就知道對方會怎麼出招，反正都先自爆攤出來。他們的攻擊毫無殺傷力！」、「八炯下集慢出的策略真讚，誰為中共洗白或對號入座這段時間會看的一清二楚～」、「這些國民黨人真的很奇怪，影片中又沒有罵他們，是揭露中共滲透台灣的手法，他們卻急著幫中共罵人！」

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