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    YouTuber揭中國統戰收買網紅 陸委會硬起來：依法處理

    反共網紅八炯近日推出「中國統戰紀錄片」，片中找來曾經是中國統戰樣板網紅、饒舌歌手陳柏源分享，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。（圖擷自臉書）

    反共網紅八炯近日推出「中國統戰紀錄片」，片中找來曾經是中國統戰樣板網紅、饒舌歌手陳柏源分享，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。（圖擷自臉書）

    2024/12/07 14:10

    〔記者鍾麗華／台北報導〕反共網紅八炯近日推出「中國統戰紀錄片」，片中找來曾經是中國統戰樣板網紅、饒舌歌手陳柏源分享，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。對此，陸委會表示，中共疑似與台灣特定網紅合作，要求拍攝、傳散詆譭台灣政府政策、誘拉國人中國發展，對台統戰滲透等，政府都有掌握並持續密注相關情形。倘有涉及違反相關法令，政府必將依法處理。

    陸委會表示，針對網路媒體報導，中共疑似與台灣特定網紅合作，要求配合中共操作，拍攝、傳散詆譭台灣政府政策、誘拉國人赴陸發展，對台統戰滲透等情，政府都有掌握並持續密注相關情形。網紅已成為中共對台認知作戰重要一環，必須嚴肅看待。

    陸委會強調，依「國安法」規定任何人不得為外國、中港澳、境外敵對勢力或其所設立或實質控制各類組織、機構、團體或其派遣之人，發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。

    依「反滲透法」規定，任何人不得受境外敵對勢力指示、委託、資助，從事破壞社會秩序、傳播假訊息或干擾選舉等行為。此外，「兩岸條例」第33條之1規定，非經主管機關許可，不得與中共黨政軍從事任何形式之合作行為。倘有涉及違反相關法令，政府必將依法處理。

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