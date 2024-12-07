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    首頁　>　政治

    吳達偉接竹市勞青處長 在野議員批政治酬庸寄生市府

    擅長網路政治操作的吳達偉將接新竹市府勞青處長。（照片取自吳達偉臉書）

    擅長網路政治操作的吳達偉將接新竹市府勞青處長。（照片取自吳達偉臉書）

    2024/12/07 13:21

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府昨天發布多達5個局處的一級及副主管人事異動，其中國民黨新北市議會黨團顧問吳達偉接任勞工及青年處長，引發各界議論，時代力量市議員林彥甫表示，市府請具爭議性的民眾黨「Z9」吳達偉擔任處長讓人憂心，因吳曾任高虹安前辦公室主任，甚至永齡基金會還月付10萬給他幫高操作網路，可見高虹安試圖透過塞自己人持續掌控市政運作。

    市府強調，延攬吳達偉是以其專業為主要考量，讓市政整體推動順暢，因吳曾任職台灣科技業多年，熟稔新創產業及青年事務，盼藉由吳的加入，落實青年政策。綽號Z9的吳達偉發跡於批踢踢，曾是民眾黨的黨代表，也曾被國民黨開除黨籍，在2022年選舉及2024年總統及立委選舉中支持藍白合，游走於藍白之間，現為國民黨新北市議會黨團顧問。

    民進黨議員楊玲宜諷吳達偉不是說要深耕經營板橋，如今空降寄生民眾黨唯一執政的竹市府，為哪樁？而吳達偉是高虹安立委辦公室前助理，負責網路政治操作。且吳達偉還曾代表民眾黨參選立委、議員，卻落選後要空降來接任處長，而他還是高虹安涉貪案的證人之一。批這不是政治酬庸，那是啥？難怪代理市長邱臣遠要不斷出國飛遠飛滿，只能無奈繼續當高虹安的市政傀儡。

    林彥甫認為，市府這次的人事異動很明顯就是為吳達偉量身訂做，不但把幾位優秀的處長調離原有職務，異動時間還選在明年度總預算通過後不到一週，顯然非常不尊重他們為市府未來施政規劃的努力。

    林彥甫呼籲，此次異動勢必會影響到既有的計畫推動行程，邱臣遠務必做好內部協調、溝通，避免造成各項施政嚴重拖延。

    擅長網路政治操作的吳達偉將接新竹市府勞青處長，民進黨市議員楊玲宜批是民眾黨的政治酬庸，讓網軍寄生市府。（資料照，記者洪美秀攝）

    擅長網路政治操作的吳達偉將接新竹市府勞青處長，民進黨市議員楊玲宜批是民眾黨的政治酬庸，讓網軍寄生市府。（資料照，記者洪美秀攝）

    擅長網路政治操作的吳達偉將接新竹市府勞青處長，時力議員林彥甫批人事令可見高虹安仍在背後主導。（資料照，記者洪美秀攝）

    擅長網路政治操作的吳達偉將接新竹市府勞青處長，時力議員林彥甫批人事令可見高虹安仍在背後主導。（資料照，記者洪美秀攝）

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