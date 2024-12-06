訪南太3友邦返台 賴總統細數3成果：台灣堅定捍衛、深化民主

總統賴清德表示，這次出訪收穫了深化友邦情誼、開啟價值外交新時代及凝聚海外挺台灣力量等3項成果。（記者朱沛雄攝）

2024/12/06 21:05

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕總統賴清德結束南太平洋友友邦國家出訪行程，今晚返抵桃園國際機場，發表返國談話中表示，這次出訪收穫了深化友邦情誼、開啟價值外交新時代及凝聚海外挺台灣力量等3項成果；「德不孤，必有鄰」，台灣只要堅定的捍衛、深化民主，以民主的普世價值，在世界上跟各個國家交往，一定可以得到更多的支持，不僅僅可以守護台灣，也可以維護區域的和平穩定。

賴清德總統11月30日率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個南太平洋友邦國家，今晚搭機返抵桃園機場，發表「繁榮南島．智慧永續」返國談話。賴清德說，出訪已圓滿達成，他再一次向美國政府表達感謝，感謝美國秉持安全、尊嚴、舒適、便利的原則提供協助，讓此次的採訪不僅僅可以順利成行，也能夠圓滿達成。

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賴清德指出，這次出訪有幾項收穫，第一項是深化與友邦的情誼，在馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國以及帛琉共和國，都受到友邦人民的熱烈歡迎。他感謝馬紹爾群島共和國總統海妮、吐瓦魯國總理戴斐立，以及帛琉共和國總統惠恕仁熱情接待、堅定的支持台灣，台灣和這3個國家共享南島語族文化，在參訪過程中，他深刻感受到他們就像是一家人一般。

賴清德說，在這次的出訪中，他看到台灣和這3個友邦國家，在公共衛生、糧食安全、氣候變遷、數位轉型以及海事安全，都有許多具體的合作成果，相信這些具體的合作成果，會進一步鞏固台灣跟友邦的情誼。

第二項收穫是台灣開啟了價值外交的新時代，這些邦交國相當勇敢的抵抗了極權主義的威脅利誘，也堅定的支持民主的普世價值，這也是這3個邦交國堅定不移跟台灣站在一起非常重要的原因。

賴清德提到，在這個過程當中，他們也跟夏威夷州州長、關島總督及當地的議會共享民主價值；民主是台灣最珍貴的資產，是經過許許多多年、許許多多民主前輩犧牲奉獻才爭取到的結果，也因為全國人民團結一致，讓台灣的民主成為亞洲民主的燈塔。賴清德說，未來台灣會持續用民主、自由、人權的普世價值，跟世界民主的陣營進一步的進行外交工程，不僅僅促進雙贏、創造彼此的繁榮發展，也可以共同抵禦極權主義的擴張。

第三項收穫是凝聚了海外挺台灣的力量。賴清德說，感謝所有的海外僑胞團結在一起，為台灣喝采、加油，繼續為台灣貢獻心力，這份心意讓身為總統的他非常感動，也為僑胞的表現感到驕傲。

賴清德表示，感謝美國包括關島總督，邀請他跟訪團前往官邸共唱兩國的國歌、共享早餐，充分表達對台灣的支持。台灣也得到關島議會連續4年通過友好的協議，他代表台灣人民接受關島議會呈現給他們的友台決議文。

賴清德也感謝夏威夷州長的熱烈支持，還有夏威夷州議會送給台灣人民美國國旗跟夏威夷州的州旗，這代表不僅僅是友邦堅定的跟台灣站在一起，包括台灣的盟友美國，不管是國會跨黨派對台灣的支持，或者是夏威夷州跟關島地方政府跟人民對台灣強而有力的支持，都代表了他們成功凝聚了海外挺台灣的力量。

賴清德說，「德不孤，必有鄰」，只要堅定的捍衛、深化民主，以民主的普世價值，在世界上跟各個國家交往，一定可以得到更多的支持，不僅僅可以守護台灣，也可以維護區域的和平穩定。

賴清德總統結束南太平洋友友邦國家出訪行程，搭機返抵台灣。（記者朱沛雄攝）

總統賴清德向到桃機接機使節團代表致意。（記者朱沛雄攝）

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