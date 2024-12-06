北市幼兒園虐童猥褻案 范雲曝德育欺瞞家長、阻礙調查

立法委員范雲（左二）、台北市議員苗博雅（左一）及五名受害孩童家長代表，6日在立法院舉行「民生社區幼兒園狼師虐童，德育學院出來面對記者會」，痛批德育護理健康學院面對家長詢問避重就輕，技術性阻撓家長觀看監視器，要求德育學院高層為經營管理不善負起責任。 （記者劉信德攝）

2024/12/06 18:46

〔記者李文馨／台北報導〕民進黨立委范雲、台北市議員苗博雅今（6日）偕同5名幼兒園虐童案家長召開記者會，指德育護理健康管理學院受委託營運的多家教保機構，接連爆出教保員不當對待及性猥褻事件，不但未盡監督之責，更在案發後欺瞞家長、阻礙調查。受害者家長表示，要求系主任出面道歉、承認錯誤，還給家長公道。

范雲表示，由德育護理健康學院受委託營運的「平安新村職場互助教保服務中心」及「台北市經國三民非營利幼兒園」，已遭台北市教育局行政處分至少3位教保員、主任及負責人；另台北地檢署已認定陳姓教保員涉「對未滿14歲男女加重強制猥褻」共5罪並於上月起訴，但事件發生後，從組長、主任、園長、系所教授到負責人（即德育學院校長）都試圖大事化小、小事化無，令人難以接受。

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范雲指出，根據家長陳情，不當對待及性猥褻事件發生後，不僅教保員和主任多次未於第一時間進行法定通報，又用各種手段阻擋家長看監視器，拖延行政懲處。她認為，這顯示教保培育系統，應更加納入兒童人權及性別平等，尊重幼兒身體自主權等概念。

苗博雅表示，民生社區幼兒園爆發狼師性侵虐童案，直指並非單一個案，批評德育學院不僅避重就輕，更在東窗事發後，還說這只是單一體罰個案，且對於這樣的事件，高層竟到現在持續神隱，她質疑，「躲在幼兒園家長後面，這就是為人師表的態度嗎？」

受害家長代表說明，案發後德育雖然召開家長座談會，卻對事實欺瞞家長，家長欲調閱監視器也被百般刁難，加上平安新村教保中心流動率極高，卻又資遣家長都認定的好老師；且案件爆發前已有主任發現陳姓教保員的疑慮並向德育上級報告，但系主任均未重視，系內也有許多幼兒性教育專家卻仍然輕率。

台北市教育局回應，自8月19日接到性平案後即啟動調查，並扣押相關監視器畫面，後續也派人到教保中心進駐3週期間，最後發現中心主任有接到家長反應體罰，卻未向上呈報，目前已經開罰。另外，陳姓教保員雖仍在羈押中，但依據監視器畫面犯行已裁罰60萬元且終身不能再任職；另外兩位教保員體罰部分，則裁罰40萬元且4年不能當教保員。

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