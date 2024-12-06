北市議會總質詢落幕 戴錫欽：大巨蛋市府仍有挑戰要面對

第14屆市議會第四次市政總質詢結束，議長戴錫欽會後發表談話。（記者田裕華攝）

2024/12/06 17:35

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議會進行市政總質詢，今（6日）最後一天，議長戴錫欽結語指出，9天的總質詢，議員共提出262項議題，包含大巨蛋漏水等缺失改善，以及職場、校園霸凌等，他也提醒，市府仍有挑戰要面對，包括大巨蛋跨年場可能超過20萬人的人潮疏散，及後續經營監督。

戴錫欽表示，這個總質詢大家最關心的議題，包含大巨蛋漏水等缺失改善及營運監督管理、大巨蛋經濟如何結合商圈發展、如何增加資源挹注基層棒球及各種體育項目、職場及校園霸凌防制與申訴機制、幼兒園狼師事件處理、加速人行道更新及標線改善、人口流失及人口政策檢討、雙城論壇進度、長照資源不足、數位治理與AI應用、公車行車安全與駕駛員缺工、加速都更及容積檢討等。

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他說，大巨蛋順利啟用，為球員及觀眾帶來最棒的賽事體驗，首場演唱會的舉辦，在天王周杰倫與二姊江蕙合體下，更為大巨蛋演唱會經濟吹響令人振奮的序幕。

不過他也提醒，市府仍有挑戰要面對，包括跨年場可能超過20萬人的人潮疏散，後續經營監督，市府應以公私協力為出發點，讓大巨蛋經濟對台北市有正向提升；此外希望市府在落後的指標加強精進，尤其在提升市民主觀滿意度部分還有所不足，危機事件處理要注意時效、清楚說明。

市長蔣萬安結語表示，感謝議員在此會期提出的鞭策與建言，各項指標性計畫，讓台北市在「安全、運動、未來之都」的施政方向上，與市府團隊共同攜手推展市政，讓台北穩健邁向永續共榮、希望首都的市政願景；台北市入選「2025年世界最佳城市」，是全台唯一擠進百大城市，醫療系統排名全球第6，更因為擁有科技人才和企業，成為全球科技和半導體中心。

蔣萬安說，台北市在育兒友善的宜居城市方面扮演領頭羊，11月台北市新生兒人數達1644人，創下近年歷史新高；今年1至11月出生人數達1萬5539人，比去年成長7.05%，更是六都唯一出生人數正成長。

第14屆市議會第四次市政總質詢結束，市長蔣萬安並在會後發表談話。（記者田裕華攝）

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