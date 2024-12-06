中生團惹議藍委揚言若處分馬英九基金會將刪預算 陸委會態度堅定

陸委會強調，此案將依相關程序做出決定，會充分參酌馬英九基金會表達的意見。（資料照）

2024/12/06 16:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕馬英九基金會邀中生團訪台，中生團接受媒體訪問脫口說「中國台北」、「祖國」惹議，陸委會表示將做行政調查並做出應有的處置。多位國民黨立委今天揚言若是馬英九基金會被處分，將刪減或凍結陸委會與海基會預算。對此，陸委會強調，若涉及矮化，引發社會對立衝突，台灣人民不會接受，更違背交流本意。而此案將依相關程序做出決定，也會充分參酌馬英九基金會表達的意見。

陸委會表示，自疫情結束後，兩岸各類型交流活動非常頻繁，只要能促進兩岸對等尊嚴相互尊重、健康有序良性互動，政府都正面看待，並支持協助。但若涉及矮化，引發社會對立衝突，台灣人民不會接受，更違背交流本意。

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陸委會指出，我國是民主法治社會，為維護兩岸交流符合規範並健康有序地進行，每一個從事兩岸交流活動的邀請單位都要依法負起責任，除了不能有違法違規情事之外，也要注意不得從事無關交流活動的政治宣傳，特別是激化矛盾，造成台灣社會內部對立。

陸委會強調，身為兩岸政策主管機關，必須對邀請單位盡到監督責任。台灣從事兩岸交流的團體非常多，絕不會因為哪個團體受到依法進行必要行政程序監督，就說成是「交流戒嚴」。

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