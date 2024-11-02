總預算僵局有解？ 王金平：辦法一定有但我現在不能說

中央政府預算持續卡關，如何化解僵局，王金平表示：「辦法一定有」，但他現在不能說。（記者蔡淑媛攝）

2024/11/02 11:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕明年度中央政府總預算遭立法院國民黨團、民眾黨團六度杯葛，持續卡關，僵局如何化解，對此，前立法院長王金表示：「辦法一定有！我現在不能說」，至於是否有人來請教，他則說「沒有」，不過雙方都有值得被批評的地方，但他不在其位、不謀其政，現在談什麼都不對，希望朝野雙方都能好好真誠為解決問題，坐下來溝通、協調、討論。

王金平受聘東海大學榮譽講座教授，在儀式前被問及如何化解總預算僵局時表示，當主持人內心要坦誠、真誠待人。首先一定要秉持尊重的原則，尊重代表黨團、選區的利益，個人的理念，尊重大家不同聲音；第二、包容不一樣的聲音，傾聽後必須要接納好的意見，那麼多人的意見總有好的意見，當主持人一定要能擷取其中重點，自己想出好的協商結論，讓大家同意就會樂於簽署協商結論，送到院會大致百分百通過，院會據以處理任何議題，這樣就圓滿了。

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王金平說明自己處理事情的原則，他表示，「怎麼講，都有人有意見」，而且「不在其位、不謀其政」，他提供經驗提供給大家參考，大家真心誠意，要真的為國、為社會，善盡立法院的職責，這很重要，強調（立委）「這是他們職責與義務，他們自己會想，不要再有立場的問題。」

對於總預算持續卡關，他也正色表示當然不好，這中間「雙方都有值得被批評的地方吧，雙方都有。」

最後他總結，立院主事者應秉持尊重、包容、接納，接納就要歸納各方面不同的聲音、意見，接受好的意見，歸結起來自己提出好的協商結論，大家簽完後送院會通過，院會處理所有法案。

王金平（左三）與富邦集團董事長蔡明忠（左二）受聘擔任東海大學榮譽講座教授。（記者蔡淑媛攝）

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