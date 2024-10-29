黃珊珊稱沈慶京是拜會非密會 林延鳳：廉政倫理規範查無登錄

民進黨台北市議員林延鳳出示過去跟北市府調閱黃珊珊的有關廉政倫理規範登錄資料，市府的答覆是完全沒有任何的紀錄。（資料照）

2024/10/29 13:39

〔記者何玉華／台北報導〕台北地檢署追查京華城容積案，台北市前副市長黃珊珊今（29）日被週刊報導曾與威京集團主席沈慶京、前鼎越開發董事長朱亞虎密會，黃珊珊受訪回應說是拜會，跟密會是兩回事。民進黨台北市議員林延鳳指出，根據公務員廉政倫理規範調閱黃珊珊的飲宴或拜會資料，市府答覆是完全沒有任何紀錄，「沒有按照相關規範登錄，就是密會」，黃珊珊的回答完全避重就輕。

林延鳳表示，公務員廉政倫理規範若有飲宴或拜會相關行程都必須登錄，她之前調閱過黃珊珊的資料，但市府的答覆是完全沒有任何的紀錄；黃珊珊今天卻說那個叫拜會不叫密會，「沒有按照相關的規範登錄，就是密會，不是拜會」，黃珊珊的回應完全避重就輕，沒有告訴大家會中到底談了什麼？裁示了什麼？有沒有承諾對方做什麼？完全沒有說明。

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林延鳳表示，根據週刊報導，沈慶京是在2020年2月拜會，黃珊珊當時擔任的是議會總連絡人，從2020年3月開始，一路密集的便當會、一次又一次的協調會，黃珊珊都有參與開會，但是完全沒有阻止，為什麼沒有阻止？到底在心虛什麼？

她也提到，目前政治獻金只查到檯面上的，還是用人頭捐贈，這不叫合法政治獻金，已經涉及違法，除此之外，還有沒有檯面下、私底下收受的？黃珊珊這幾個月以來都沒有對外說明，包含USB記載沈慶京「1500」的事，黃珊珊有沒有跟柯文哲拿過任何由威京集團捐贈的非法政治獻金來做2022年競選市長的競選資金？

林延鳳表示，朱亞虎在2018年不斷地想要推動京華城的案子，但在柯文哲第一任的副市長林欽榮、都發局長林洲民都沒有同意；直到2019年黃珊珊當了副市長之後，一路開綠燈，黃珊珊敢保證都沒有責任嗎？林延鳳還質疑黃珊珊2018年收受威京集團的政治獻金，2019年10月就當副市長，是否由威京推薦？目的只是為了喬京華城的案子，這一切的巧合，民眾黨都不願意面對，不願意交代清楚，這才是讓人懷疑的地方。

民進黨台北市議員林延鳳出示過去跟北市府調閱黃珊珊的有關廉政倫理規範登錄資料，市府的答覆是完全沒有任何的紀錄。（台北市議員林延鳳提供）

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