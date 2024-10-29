卓冠廷再批李四川環狀線「太上皇」 侯友宜：釐清責任後求償

新北市長侯友宜（右）與新北市捷運局長李政安（左）在市議會備詢。（記者董冠怡攝）

2024/10/29 13:45

〔記者董冠怡／新北報導〕新北捷運環狀線在4月3日花蓮強震中受損，部分路段營運中斷，至今尚未復駛，新北市政府先行墊付14億元修繕費用；市議員卓冠廷繼昨天怒批雙北涉嫌圖利中華工程、新北市甘願當台北市副市長李四川「細漢」後，今天總質詢再開炮，質疑「李四川真的以為他是新北市的太上皇喔」？市長侯友宜表示，釐清責任後定會究責，「一毛錢都不會放過」！

卓冠廷並出示台北市政府與中工的契約，指稱上頭載明只要在保固期內廠商就該復原，並批台北市替新北市發新聞，將台北市的修復責任推給「雙北共同承擔」，也質疑新北明明有出錢，索資竟需由北市府提供。

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卓冠廷表示，今天北市府發布新聞稿替新北市府澄清，質疑「台北市何時有權利替新北市發言？李四川真的以為他是新北市的太上皇喔」？並斥昨天李四川回應，「若是工程保固問題，北市府會負責並向中工求償；若是地震造成的非保固問題，則由新北市府負責」，說法令人憤怒。

卓冠廷指出，市府捷運工程局有向市長報告保固內容，但似不完整，並指工程契約中「V.4繼續工作」提到，「如有任何爭議發生，不論雙方是否已進行磋商與協調，亦不論該爭議是否已提請澄清、解釋、裁決、調解、仲裁、訴訟或異議及申訴，廠商均因繼續工作。」他認為，在未發給保固合格通知書前，都在保固項目，14億元不該由新北市支出。

卓冠廷提到，環狀線耐震係數6級，實際地震5.5級，等到明年調查報告出爐，他相信第三方不會說是地震大到超過保固範圍，最後結果就是會請北市府代為求償，如果結果已可預期、合約也已明定，新北市為何還要當「冤大頭、細漢的」？

此外，卓冠廷提到，新北市既已投入資金，理應有權直接查看合約資料；新北市在4月會議中，就已跟台北市索取所有合約，向新北市捷運局索資，卻需要先向北市府申請並取得同意才能提供給新北議員，質疑新北市捷運局長李政安不是失能就是藐視議會。

侯友宜表示，雙北合作討論並擬定共同方向，就是希望盡快修復完畢，並且啟動第三方公正單位鑑定，如果最後確認可歸責於施工或設計規畫等廠商，對方就要負起賠償責任，強調一定會追究到底，「一毛錢都不會放過！」

李政安表示，合約保固內容有跟侯友宜報告，並說地震發生的原因究竟是施工、設計或其他問題仍待釐清，還有天災免責條款等細項，都需進一步探討。至於卓冠廷欲索資北市與中工契約等所有資料，數量龐大，擔心有所遺漏，加上權限在台北，應由北市捷運局提供，較為完整。

新北捷運局強調，絕無「圖利」、「當北市小弟」的情形，環狀線損壞究竟是天在還是人為因素造成，短期內難以釐清，若待釐清後再修復曠日廢時，加上目前營運及資產皆由新北市府接手，為求盡快讓環狀線在安全無虞下復駛，營運受損先由市府支付，未來第三方公正單位鑑定報告出爐後，若認定屬原工程契約應改善或保固範圍，必定會請北市捷運局依原契約，向廠商求償新北先行修復所額外支出的工程款，一毛也不會少。

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