設計新台中市旗 議員要求納入如高美濕地原中縣元素

市議員楊典忠拿出六都市旗來比較，希望市府能有好的設計。（記者蘇金鳳攝）

2024/10/29 13:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市旗長期以來遭批難看，市議員楊典忠表示，過去每位市長內任內，市旗都會被拿出來討論，但是都沒有定論，而中市府都以舊市府思維，市旗的考量都以市區如台中公園的湖心亭等，卻未將原縣區的如高美濕地做為「府徽」的考量，要求將縣區的景點列入，並且儘速推出新的市旗。

副市長鄭照新表示，現有台中市旗辨識度原本就很高，最近經常被討論，新市旗的設計方向會以台中市政府府徽為設計元素，參考其他五都市旗設計，台中市旗也會用文字作為輔助辨識，至於新市旗用湖心亭的代表性，則是因為台中公園湖心亭為日治時期台中州的建築，是當今大台中民眾的共同回憶，市旗法制化程序最快明年上半年送議會審議。

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楊典忠表示，台中市市旗經常被討論，「最醜市旗」評論，制定中市旗茲事體大，雖然「府徽」廣泛使用，具有高辨識度，但是畢竟是舊台中市時期沿用至今，應考量湖心亭在合併後大台中市的代表性。

市議員楊典忠表示，上週到外埔國際壘球園區觀看亞洲盃女子壘球賽，台灣隊對戰日本隊，看到台中市的旗幟在本壘後方非常明顯，反而旁邊中華奧會會旗暗淡無光，遠遠看去就看到黃底紅字寫著台中市3個字，雖然美感度欠佳，但是「聳勾有力」。

楊典忠認為，台中現有市旗並無專業設計，卻是六都辨識度最高的旗幟，如果要換新市旗，市府應該把設計意涵說明清楚，過去市府有辦理幾次民眾參與票選的活動，但是都沒有順利把原本市旗改掉。

楊典忠並強調，台中市用湖心亭代表台中市的市旗，但是縣市合併已久，要求應該入縣區的景點，不應站在市區舊思維，只用市區的景點。

鄭照新表示，湖心亭在日治時代是台中州，而縣市合併已多年，沒有縣市之分。

市議員楊典忠批中市旗太醜，要求趕快設計新的市旗。（記者蘇金鳳攝）

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