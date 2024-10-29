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    新北兒少性剝削9個月通報266件 議員批市府專責人員嚴重不足

    新北市長侯友宜。（記者董冠怡攝）

    新北市長侯友宜。（記者董冠怡攝）

    2024/10/29 12:29

    〔記者董冠怡／新北報導〕性影像販售論壇「創意私房」成員在新北墜樓身亡，性剝削案件延燒至新北市，可能危害學童安全。新北市議員山田摩衣今天在總質詢指出，新北辦理兒少性剝削防制業務專職人員嚴重不足；婦幼警察隊辦案僅6人，效能堪憂，要求擴編人力。對此，市長侯友宜回應，希望中央盡快增補警力，也會持續跨局處合作防制理兒少性剝削發生。

    山田摩衣表示，兒少性剝削不光只是一個統計數字，背後涉及到性影像散布流傳，將對未成年造成嚴重心理影響，後患無窮，詢問市府對於承辦相關案件防治業務專職人力配置？質疑社會局實際專職人員僅2位，以及警察局婦幼隊只有2個小隊（共6人），量能不足。

    山田摩衣指出，新北市婦幼警察隊現有員額31人，卻需服務400餘萬人口，換算下來，1人需服務12.9萬人，不只遠超北市，也是六都之首。

    侯友宜表示，今年1至9月受理266件，破獲160件，破獲率約6成，其餘未破案者持續執行中，強調不只2人，而是由教育局、警察局、婦幼隊、少年隊、社會局、家庭暴力暨性侵害防治中心等單位，跨局處合作，也希望中央盡快增補警力。

    社會局長李美珍指出，現有200多人承辦相關業務。警察局長廖訓誠指出，婦幼隊目前約有4、50人，時常需與分局偵查隊協同辦案，警力分配由中央統籌考量並總量管制，去年已爭取152個員額，部分配置於婦幼隊。

    警察局說明，市轄幅員遼闊，為有效率處理婦幼案件，除了婦幼隊現有員額40名（專責辦理婦幼刑事案件6名），再統合各分局62名家防官與偵查隊輪值人員，全市共計102名人力，相當於1人約服務3.9萬人，減少民眾奔波時間、提升受理與關懷速度。

    社會局補充，兒少性剝削案件必須於接獲通報後24小時內，不論夜間、假日，配合警政單位進行緊急救援、安全評估、保護安置，目前配置254名社工人力提供全年無休且及時救援協助。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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