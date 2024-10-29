努力發展多元綠能 卓揆：2030前滿足半導體AI高電量

行政院長卓榮泰今天到立法院進行「能源配比及電價政策」專案報告。（記者劉信德攝）

2024/10/29 10:10

〔記者謝君臨／台北報導〕台電核三廠二號機明年5月將除役，外界關切政府能源配比如何分配。行政院長卓榮泰今（29）日表示，依據「核子反應器設施管制法」，核三廠二號機明年5月必須停下，政府目前最大努力的方向仍在發展多元綠能，經過合理詳細的計算，2030年前，新蓋的燃氣電廠及多元綠能發展，仍足夠台灣面臨半導體AI的高量使用電量。

立院今邀請卓榮泰率相關部會首長就「能源配比及電價政策」進行專案報告，並備質詢。針對未來能源配比如何分配及外界的建議等，卓榮泰回覆表示，謝謝各界提醒，政府在能源政策上要更加謹慎注意。

請繼續往下閱讀...

他說，關於核三廠問題，依現行「核管法」，必須在5年前就要提出延役的相關措施，現在依該法，核三廠一號機已經停役，明年5月二號機也必須停下，這是法律規定，現在無法突破法律規定去做違法使用，政府目前最大努力的方向仍在發展多元綠能。

卓榮泰也提及，最近核三廠二號機大修期間，風力、光電都發揮相當大的功能，其餘在水力、地熱其他各方面，我們也極力開發，希望用多元綠能滿足、彌平各界需要，且經合理詳細計算，2030年前，新蓋的燃氣電廠及多元綠能發展，仍足夠台灣面臨半導體、AI的高量使用電量，行政院和台電的努力方向是不變的。

此外，對於AIT處長谷立言認為，台灣綠電無法滿足未來半導體需求，這部分是否和美方溝通有出入？以及美國總統候選人川普再度提及台灣搶走美國晶片產業，要求付費使用等議題。

卓榮泰表示，政府一直對台灣民生用電和產業用電提出安全無虞的保障和努力，我們對於全世界的夥伴國家和民主供應鏈的夥伴們，也做這樣責任的承諾，會保證台灣在水電供應上持續開發，將來在民生和產業上的用電、用水都不會產生大問題。

他也說，美國即將進行大選，現在累積起來，台美之間雙方基於相同理念的民主同盟，過去到現在的關係發展都非常良好，相信美國主要政黨對美台關係的認知和未來發展，是有絕對高度的共識，在這個情況底下，我們希望也相信美國的民主選舉能夠順利，我們持續深化、加強台美之間的雙邊關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法