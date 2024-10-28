環狀線修繕卓冠廷轟雙北圖利中工 揪關鍵角色「神鬼都是你」

新北市議員卓冠廷質疑環狀線修復雙北市府涉嫌圖利中華工程，並指關鍵角色是台北市副市長李四川。（記者賴筱桐攝）

2024/10/28 18:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運新北環狀線因0403地震受損，修復經費從原先預估的4.5億元暴增至14.41億元。新北市議員卓冠廷今天質詢指出，新北市尚未釐清原因和責任就答應付款，怒批雙北涉嫌圖利中華工程和威京集團，並踢爆台北市副市長李四川扮演關鍵角色，「神鬼都是你」。新北市長侯友宜表示，新北先墊付經費是為了盡快修復搶通，待鑑定報告出爐、釐清責任後一定會追究。

批李四川任新北副市長時訂合約 現推責

卓冠廷指出，環狀線由新北市政府委託台北市捷運工程局代辦工程，威京集團的中華工程負責施工，依照契約保固期5年至2026年3月。新北市政府是業主，合約明示「乙方（台北市）與其代理人、受雇人、受任人、廠商或任何第三人因辦理本工程所生之所有權利義務、債權債務等，應由乙方依法處理」。

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卓冠廷說，當年李四川擔任新北市副市長，訂出上述合約內容，如今環狀線發生嚴重的軌道錯位，台北市作為乙方該全權負責，沒想到新北市政府在4月4日第1次復原工程會議就下了「所需經費由新北捷運局先行支應」的結論，直到4月6日第3次會議，新北市捷運工程局長李政安才要求檢視契約，4月8日第5次會議，中工表示「不涉及保固責任，但願意協助復原工程，相關費用請新北捷運局支付費用」。

卓冠廷批評，李四川擔任台北市副市長後，把責任丟給新北市，新北市甘願當李四川、威京集團和中工的「細漢」，事故鑑定報告要等近300天直到明年1月出爐，但新北市決定幫威京中工付數億元工程款，卻只要1天時間。

侯友宜︰責任釐清後會追究到底

侯友宜表示，目前給中工的費用是8億元，並非14億元，事故原因和責任歸屬已請第三方公正單位鑑定，捷運先搶通最重要，等責任釐清後，誰該負責一定會追究到底，「該爭的我會去爭」。

新北市捷運局表示，環狀線興建皆由新北市府出資，台北市政府為不出資、代辦角色，目前營運及資產皆由新北市府接手，因此營運受損由新北支付。至於台北市捷運局與中工屬於契約保固期間，未來鑑定報告出爐釐清原因後，如屬於施工廠商或設計因素，將函請北市府向施工或設計廠商求償歸墊。

新北市議員卓冠廷。（資料照）

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