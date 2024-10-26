柯文哲曾說「鈔票是很髒的東西」 簡舒培酸：USB鈔票滿滿

民進黨台北市議員簡舒培。（記者楊心慧攝）

2024/10/26 19:00

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲涉及收賄、圖利被羈押，民進黨台北市議員簡舒培酸，過去柯文哲曾說鈔票是很髒的東西，結果USB跟政治獻金帳戶裡，滿滿的都是鈔票，柯的政治獻金帳戶裡，個人現金捐贈占比高達93%，匿名捐款中以現金捐款的也佔60.8%，更可疑的是，其中有310筆99999元或10萬元的現金捐贈。

簡舒培質疑，柯文哲口口聲聲說要把鈔票跟銅板淘汰掉，卻讓小草辛苦地捧99999元的現金捐錢，而不是大力鼓吹透過電子支付捐款？對全力推動無現金交易的柯文哲來說，難道不是好機會，最好宣布拒絕現金捐款，全部以電子支付或匯款來收受政治獻金，以展現阿北新政治的魄力？

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簡舒培也酸，最好笑的是，柯文哲之前被問到為什麼有一大串的1塊錢捐款時，回答說「捐1塊我們就要賠29塊」，讓人傻眼，也顯示柯家財務都是陳佩琪在ATM處理，因為柯完全不知道轉帳費是誰要付，才會講出這麼笑掉人大牙的回答。

簡舒培指出，根據報導，陳佩琪在2020年3月10日至4月14日、2023年10月至今年5月的兩個時間段，分別在ATM存款超過10次共157萬餘元、40餘次共462萬餘元，第一個時間段先前也講過，正是在京華城便當會，到柯文哲親簽決行把京華城案送到都委會的這個時間。

簡舒培說，陳佩琪曾公布經手入帳的五大金流，並稱成為市長夫人後是公眾人物，不喜歡臨櫃所以用ATM，但五大金流多數都是以匯款支付，既然不喜歡拋頭露臉去臨櫃存款，為什麼不乾脆在家裡用手機轉帳就好？在ATM瘋狂換提款卡、存取現金，難道不怕被當成車手報警嗎？「市長夫人遭誤認詐騙集團車手」的新聞有比較光榮？

檢廉針對柯文哲的USB解密、比對帳冊的可信度，簡舒培表示，神秘帳冊的名單也一一曝光，包括已曝光的「2022/11/1小沈1500沈慶京」、謝國樑替媽媽捐的200萬，以及一串企業家的幾十至幾百不等，這超過千萬的金額，全都是白花花的現金鈔票，且全都沒列在民眾黨或柯文哲的政治獻金帳目中。

簡舒培最後酸，柯文哲嘴上嫌鈔票髒，卻一手跟財團拿鈔票、一手跟小草收現金，接下來民眾黨是不是要改拗：「柯文哲是『示現菩薩』，展現『我不入地獄，誰入地獄』的精神，不忍看到眾生被鈔票、銅板污染」，所以阿北只能勉為其難地幫大家把現金鈔票收下？

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