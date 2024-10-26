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    竹市地價稅開徵稅額19.5億餘元 較去年增1.1億

    113年地價稅11月1日開徵。（新竹市稅務局提供）

    113年地價稅11月1日開徵。（新竹市稅務局提供）

    2024/10/26 17:11

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市房市交易熱絡，稅務局表示，113年地價稅11月1日開徵，繳納期限到12月2日，稅單及轉帳繳納通知已寄發，鼓勵民眾使用e化繳稅，只要線上查繳稅、行動支付或掃描QR-Code等e化繳稅管道繳納地價稅，就有機會抽中萬元商品券。

    稅務局表示，113年地價稅開徵戶數18萬8508戶，較去年增加3981戶，成長2.16%；開徵稅額19億568萬元，較去年增加1億1954萬元，成長6.69%，主要是因113年重新規定地價，平均調幅2.3%所致。另自用住宅用地戶數達9萬7093戶，占開徵戶數51.5%，較112年9萬4191戶，成長3.08%。

    稅務局說明，為便利民眾繳納稅款，提供多元繳稅服務，民眾可使用e化繳稅管道繳稅，或持稅單至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，稅額在新台幣3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、OK等便利商店繳納，也可透過自動櫃員機 （ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶等方式進行繳稅。

    另只要使用線上查繳稅、行動支付或掃描QR-Code等e化繳稅管道繳納新竹市113年地價稅，就可參加e化繳稅GO便利抽獎活動，最高獎項為1萬元商品券。可電洽：03-522-5161轉422。

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