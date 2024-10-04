羅明才指台灣不能成為烏克蘭 卓榮泰：中國也不能成為俄羅斯

行政院長卓榮泰與陸委會主委邱垂正，在立法院接受質詢。（記者田裕華攝）

2024/10/04 17:19

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委羅明才今天在立法院質詢行政院長卓榮泰，表達台灣要和中國多聯繫，甚至思考推動和平協議，「台灣千萬不能成為烏克蘭」；卓榮泰則回應，「可是中國也不能成為俄羅斯啊」。

羅明才表示，不管你喜不喜歡大陸，要留一線，結果現在大家看到的都是要買軍購和要對撞，兩岸應該要思考推動和平協議，大家聊聊看，因為推動還是要經過台灣2300萬人民的決議，「行政院可以思考，有沒有另外一個和平的聲音」。

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羅明才詢問陸委會主委邱垂正，上次和大陸重要的官員連繫時什麼時候？邱表示，和中國大陸的溝通聯繫機制都努力在維繫住，「我們一直都有在聯繫」，有既有的溝通聯繫機制，這些機制持續在進行。

羅明才表示，是否邀請陸方例如國台辦主任在第三地好好喝杯咖啡？邱垂正表示，兩岸正常健康有序的交流是我方需要的，但他們設置溝通的障礙，阻撓官方正常的交流，雖然如此，但他仍認為民間的層次應該來進行正常健康的交流，共同維護兩岸關係和平穩定。

羅明才再問邱垂正上次赴陸是何時？邱表示，他自2016年在政府工作後，因為赴陸的前題是要答應統一，所以截至目前為止都沒有去，但之前常去。

羅明才詢問卓榮泰，有無第三管道和大陸方面交流？卓榮泰表示，中華民國台灣願意也必須和相同的民主夥伴國家站在一起，他希望兩岸能夠和平共榮，這個條件是希望來的是觀光客和學生，不是軍機、軍艦，我們要求先履行對區域和平穩定，應該先表現出來的態度。

卓榮泰表示，如果中國願意讓邱垂正去，邱也願意去，願意讓我們的觀光客去，我們也願意去，問題是他們設限很多，「我現在也不能去啊，他也把我封住了」。

羅明才表示，台灣要記取烏克蘭的教訓，千萬不能成為烏克蘭，台灣的老百姓都是熱愛和平的。卓榮泰則回應，「可是中國也不能成為俄羅斯啊」，羅則說，它不是俄羅斯，我們也不能讓它成為俄羅斯。

羅明才要政府想辦法用民主的溫暖和熱情，希望卓榮泰能夠考量走兩岸協議和平的推動，不是現在提出，但可當成備案，讓大家彼此空間多一點。

卓榮泰回應，他希望用交流代替對抗，但我們必須不卑不亢，如果能夠推動兩岸和平共榮，我們當然願意。但對方對台灣的企圖、對世界的企圖，讓大家有所戒心。

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