獲時代雜誌次世代百大人物 黃捷：積極為人權價值努力

美國「時代雜誌」（Time）今天公布年度次世代百大人物名單，民進黨立委黃捷入選。（記者謝君臨翻攝）

2024/10/03 13:39

〔記者謝君臨／台北報導〕美國「時代雜誌」（Time）今天公布年度次世代百大人物名單，民進黨立委黃捷入選，由台灣副總統蕭美琴撰寫介紹文章，內文提到黃捷關心人權議題，為推動公共利益不遺餘力。對此，黃捷表示，感謝時代雜誌的肯定及蕭副總統撰文推薦。面對極權壓迫，民主是台灣人的使命。「作為最年輕的立委，我會積極發聲，為台灣可貴的人權價值努力。」

時代雜誌每年評選百大影響力人物，2019年首次擴增，列出次世代百大影響力人物名單（TIME100 Next）。這份名單分為藝術家、奇才、創新者、領袖、倡議者共5大領域，黃捷被歸在領袖類，成為繼台北市長蔣萬安、國民黨前主席江啟臣、壯闊台灣聯盟發起人吳怡農後，又一位入選的台灣政治人物。

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蕭美琴文章寫道，現年31歲的黃捷是台灣最年輕的立委。她十分關注人權議題並為公共利益打拚，體現台灣年輕一代的公民參與精神。「她努力吸引選民注意且拚勁十足，標誌著民主已經成為台灣日常生活的一部分，就像我們呼吸的空氣一樣自然。」

文章也提及，「身為女性立委和LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）族群的一員，黃捷也一直為台灣弱勢族群發聲。她在高雄市議會開展她的政治生涯，隨後致力於解決一系列廣泛的議題，包括性別平等、交通基礎設施、國會外交和國際人權倡議。」

「當台灣努力透過鼓勵基層參與公共事務來使我們的民主更具韌性時，像黃捷這樣的新興領導人的貢獻讓我們引以為傲。」

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