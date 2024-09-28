民進黨高雄入黨簽名見面會 王義川、吳崢搭檔笑點不斷

民進黨今天在高雄舉辦「Green Up!和台灣在一起」入黨簽名見面會。（記者王榮祥攝）

2024/09/28 17:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨慶祝928黨慶，今在高雄舉辦「Green Up!和台灣在一起」入黨簽名見面會，政策會執行長王義川與發言人吳崢展現高人氣，吸引近三百青年入黨，高市黨部主委黃文益指出，高雄目前有5.9萬黨員、全台最多，目標是衝破6萬。

民進黨「Green Up! 和台灣在一起」入黨簽名見面會高雄場，今下午在高雄海寶餐廳舉辦，民進黨秘書長林右昌、政策會執行長王義川、發言人吳崢都到場，高雄8位立委也到了7位。

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林右昌指出，民進黨是有執政傳統的政黨，不會因為連續執政而顯露老化，反而要更加年輕化，透過各種平台、與時俱進，用新方式跟民眾互動、溝通、連結，爭取更多年輕黨員與支持台灣民主的民眾加入，透過新生力量，讓政黨永遠保持年輕、不斷茁壯。

他提到今天南下高雄時，碰到兩位分別從台北、台中下來參加黨慶的支持者，還有人是特別從英國回來。

林右昌強調，民進黨不會功利化，會堅持價值、理想與執政能力，展現民進黨是國內最本土、最挺台灣、最能守護台灣、最有執政能力、最重視公平社會的政黨，用穩健、自信、帶領台灣面對各種挑戰，以這樣態度爭取大家認同。

吳崢指出，今高雄場有位警察加入，聊天時提到公教人員加薪3%政策，擔心如果總預算一直沒過，可能發不出來，希望民進黨立委能捍衛預算，這也是民進黨推動福國利民政策、與他黨杯葛手法的不同，可以讓外界比較。

王義川、吳崢今擔綱活動主角，不但會前被圍繞簽名合影，會中兩人搭檔主持更是笑點不斷，並串聯介紹立委、議員們讓新黨員認識。

兩人高人氣與主持功力炒熱全場氣氛，也讓新入黨青年感受民進黨活力；高市黨部主委黃文益說，今天大概超過3百人加入，高市黨部現有5.9萬人，目標要衝破6萬。

林右昌與支持者自拍，立委李柏毅跑進畫面裡。（記者王榮祥攝）

民進黨支持者與賴、蕭背板合影。（記者王榮祥攝）

王義川、吳崢搞笑主持民進黨入黨簽名見面會，帶動全場氣氛。（記者王榮祥攝）

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