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恭賀石破茂當選自民黨總裁 賴清德：盼深化多層級交流合作

總統賴清德今年8月曾接見石破茂所率領的「思考日本安全保障議員之會」訪團。（總統府提供）

總統賴清德今年8月曾接見石破茂所率領的「思考日本安全保障議員之會」訪團。（總統府提供）

2024/09/27 16:53

〔記者陳政宇／台北報導〕日本自民黨總裁選舉結果今（27日）出爐，由眾議員石破茂勝選成為新任總裁，將在國會首相指名選舉時，被指名為新任首相。民進黨發言人韓瑩表示，黨主席賴清德表達祝賀，也期盼能進一步深化民進黨與自民黨間，固定化與多層級的交流合作。

韓瑩今指出，民進黨與日本自民黨有著深厚的互動與友誼，賴清德一直以來亦高度重視兩黨關係的發展，未來期盼在石破茂的領導下，進一步深化兩黨間固定化與多層級的交流合作。

韓瑩強調，賴清德感謝自民黨9位總裁候選人對台灣的長期支持，也感謝即將卸任的自民黨總裁岸田文雄。對於岸田多次向國際社會強調維護台海和平穩定的重要性，以及他在維護全球和平及自由民主上的貢獻，民進黨表達最高的敬意與謝意。

石破茂今年8月曾訪問台灣，會見總統賴清德及副總統蕭美琴。賴清德當時表示，台灣將強化國防、經濟，與民主夥伴一起努力撐起「民主保護傘」，維護區域和平穩定，也希望與日本發揮產業互補功能、加強經貿往來。石破茂則說，當務之急就是要防範今日烏克蘭變成明日東亞，民主陣營並肩發揮威懾力量，才能維護區域和平穩定。

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