為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

新北違停拖吊 明年起先廣播提醒車主移車

新北拖吊車明年擬搭配廣播設備勸導車主移車。圖為板橋區的違規拖吊保管場。（記者黃子暘攝，資料照）

新北拖吊車明年擬搭配廣播設備勸導車主移車。圖為板橋區的違規拖吊保管場。（記者黃子暘攝，資料照）

2024/09/27 16:48

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會藍綠議員今天持續對交通罰單表達不滿，市議員蘇泓欽反應，民眾暫停卸貨，短短時間車子就被拖走，影響生計，希望市府拖吊車子前可以廣播提醒民眾，留一點緩衝時間。交通局長鍾鳴時說，以前曾有廣播提醒，但民眾認為噪音惱人，經議員先前提議，市府將要求明年投標業者具備基本擴音設備。

新北市議會今（27日）續審決算審核報告，昨日藍綠議員均因去年度有約8億元收入為交通罰單而表達不滿，呼籲市府取締執法兼顧情、理與民眾需求，今日砲火持續。

蘇泓欽認為，取締開單的目的是要導正違規行為，違規本來就應受罰，但不少貨車駕駛只是下車送個貨，車子就被拖走，駕駛不僅要繳罰單跟拖吊費，還要找時間搭計程車去把車領回，一整天的辛苦錢一下子就不見了，如果取締本意是排除交通阻礙，不要阻礙交通，應可透過1至2分鐘的廣播提醒車主移車，若民眾認為噪音惱人，可降低一些廣播音量。

鍾鳴時答詢，新北市過去有廣播通知，但民眾反映太吵就取消了，經蘇泓欽等議員6月在議會提出質詢建議，市府研議後，將要求明年投標拖吊車業者需具備基本擴音設備，有設備後，什麼地區、什麼環境要用多大音量勸導，後續實際執行會要求業者落實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
侯友宜明日施政報告 議員怨質詢時間不足、主席裁示增15分鐘
2024/09/24 16:57

侯友宜明日施政報告 議員怨質詢時間不足、主席裁示增15分鐘
中央預算遭藍白在立院杯葛 新北市議會綠營籲侯友宜和藍委溝通
2024/09/25 16:52

中央預算遭藍白在立院杯葛 新北市議會綠營籲侯友宜和藍委溝通
impression

藝文特區絕版價值 百川峰滙坐等增值
藍白封殺總預算！林秉宥「響應」刪新北市府錢 狠酸：反正拿不到
2024/09/24 17:27

藍白封殺總預算！林秉宥「響應」刪新北市府錢 狠酸：反正拿不到
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播