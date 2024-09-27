新北違停拖吊 明年起先廣播提醒車主移車

新北拖吊車明年擬搭配廣播設備勸導車主移車。圖為板橋區的違規拖吊保管場。（記者黃子暘攝，資料照）

2024/09/27 16:48

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會藍綠議員今天持續對交通罰單表達不滿，市議員蘇泓欽反應，民眾暫停卸貨，短短時間車子就被拖走，影響生計，希望市府拖吊車子前可以廣播提醒民眾，留一點緩衝時間。交通局長鍾鳴時說，以前曾有廣播提醒，但民眾認為噪音惱人，經議員先前提議，市府將要求明年投標業者具備基本擴音設備。

新北市議會今（27日）續審決算審核報告，昨日藍綠議員均因去年度有約8億元收入為交通罰單而表達不滿，呼籲市府取締執法兼顧情、理與民眾需求，今日砲火持續。

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蘇泓欽認為，取締開單的目的是要導正違規行為，違規本來就應受罰，但不少貨車駕駛只是下車送個貨，車子就被拖走，駕駛不僅要繳罰單跟拖吊費，還要找時間搭計程車去把車領回，一整天的辛苦錢一下子就不見了，如果取締本意是排除交通阻礙，不要阻礙交通，應可透過1至2分鐘的廣播提醒車主移車，若民眾認為噪音惱人，可降低一些廣播音量。

鍾鳴時答詢，新北市過去有廣播通知，但民眾反映太吵就取消了，經蘇泓欽等議員6月在議會提出質詢建議，市府研議後，將要求明年投標拖吊車業者需具備基本擴音設備，有設備後，什麼地區、什麼環境要用多大音量勸導，後續實際執行會要求業者落實。

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