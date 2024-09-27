民進黨立委鍾佳濱帶傷質詢 卓榮泰暖喊務必保重

民進黨立委鍾佳濱上會期摔傷還沒好，昨天動手術，今天帶傷質詢。（記者叢昌瑾攝）

2024/09/27 16:01

〔記者林欣漢／台北報導〕民進黨立委鍾佳濱上會期摔傷還沒好，昨天動手術，今天立法院會他帶傷上場，行政院長卓榮泰說，請務必保重，注意您手上任何沉重的負擔不要太大。立法院長韓國瑜也說，鍾佳濱委員剛手術完畢，今天負傷來質詢，精神令人感佩，祝福身體早日康復。

鍾佳濱質詢關切高鐵南延屏東、屏東科技產業園區、屏東自來水等議題，並檢討平地造林等政策，鍾佳濱質詢時間結束了，主席韓國瑜特別稱讚他，「雖然受傷還是中氣十足」。

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鍾佳濱質詢時統整他上任以來院會共質詢59次，多項議題均成功推動，其中青年海外交流質詢3次、中小企業發展5次、農業冷鏈設備3次，經費分別獲得100億、116億、9億，他感謝中央一路協助，更拜託中央多看顧屏東。

有關高鐵延伸屏東，鍾佳濱說，「期程不延宕，路線可商量」，他認為不論最後是左營案或高雄案，只要求不耽誤屏東高鐵的建置時間。

鍾佳濱也呼籲屏東台鐵特定區路段高架化先行動工；另外，2018年時任行政院長的賴清德總統拍板定案高屏東西向第二條快速道路，今年9月18日環評初審終於通過，但距離開工恐尚需2年，他拜託中央務必加快、趕進度。

鍾佳濱也一併談到屏東火車站的漏雨修復工程已於今年6月會勘，也爭取4000萬經費增設風雨走廊，上週豪雨陸續看到成效，但他再次拜託台鐵應完善工程。

針對屏東科學園區及高鐵完工，他也以中科為例，中科10年增加超過2萬從業人口，未來台積電若進駐屏科，應滿足通勤用路需求，可考慮將台1線以南道路一併納入改善。

最後，鍾佳濱向中央請命，屏東自來水普及率全台灣最低，感謝中央過去投入百億前瞻預算達成普及率7成重要里程碑，但未來還需中央大力協助才能早日追上全國水平。

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