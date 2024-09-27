石破茂當選自民黨總裁 外交部第一時間致賀電

石破茂（見圖）當選日本執政黨自民黨總裁，也將是下一任當然首相。我外交部今對此表達誠摯祝賀之意，並指示駐日代表處於第一時間代表政府致贈賀電。（美聯社）

2024/09/27 15:46

〔記者方瑋立／台北報導〕日本執政黨自由民主黨於今（27）日舉行總裁選舉，經二輪投票最終由石破茂眾議員當選新任總裁，也將是下一任當然首相。外交部今對此表達誠摯祝賀之意，並已指示我國駐日本代表處於第一時間代表政府致贈賀電。

外交部表示，日本自民黨長年與我國互動緊密，雙方情誼深厚，是我國理念相近的友人，該黨國會議員也頻繁組團訪台，積極促進台日各領域合作交流，並以具體行動深化台日價值外交及同盟外交。

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外交部舉例，石破茂眾議員甫於日前組團訪台，就安全保障議題與我國各界交換意見，並於訪台期間宣布參選。

此外，外交部指出，自民黨執政下的日本政府近年持續於各國際重要場合重申台海和平穩定的重要性，並支持我國參與世界衛生組織等國際組織，我國對此表達由衷感謝之意。

外交部強調，誠摯期盼日本自民黨未來在石破茂總裁的帶領下，持續深化與我國合作，共同推動台日全方位實質關係，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。

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