假車牌氾濫！陳世凱：明年起新版本車牌加強防偽 考慮提高罰則

交通部長陳世凱表示，為增加偽造難度，明年開始車牌會做新版本，加強防偽技術，並考慮提高使用假車牌的罰則。圖為警方查扣的假車牌。（資料照）

2024/09/27 13:20

〔記者林欣漢／台北報導〕假車牌問題氾濫，衍生治安等亂象，民進黨立委林俊憲今日於立法院質詢指出，警政署統計偽造車牌數量從2019年57件，今年以來已627件，對此，交通部長陳世凱表示，為增加偽造難度，明年開始車牌會做新版本，加強防偽技術，並考慮提高使用假車牌的罰則。

道路交通管理處罰條例第43條規定，汽車駕駛人行車速度超過規定之最高時速40公里（去年從最高時速60公里上修至40公里），可處6千元以上、3萬6千元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

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林俊憲表示，牌照吊扣數量因修法暴漲，警政署統計，偽造車牌數量從2019年57件，今年以來已627件，這還是已被查獲的，沒被查到的不知有多少，警政署統計有近4成因為被吊扣車牌，其中有正相關。

林俊憲指出，因為去年修法嚴重超速從超過速限60公里，改成40公里，而統計違反嚴重超速案件，過去2019年1萬5千多件，2023年暴增至6萬2千多件，暴增4倍，今年以來已有近5萬7千件，照這個速度今年會有8萬多件，也就是說嚴重超速超過時速40公里就吊牌半年，已經有10萬多個車牌被查扣，如今假車牌氾濫，網路上很容易買到，如何處理？

交通部長陳世凱表示，為增加偽造難度，明年開始車牌會做新版本，加強防偽技術，針對罰則部分，考慮提高使用假車牌的罰則，道路限速是否不合理的部分，也會要求所屬單位進行全國性的盤點，交通部所轄管的是公路部分，會配合地方政府和警政單位，討論限速的合理性。

行政院長卓榮泰表示，應該考慮到安全要改變規範，委員提到的某些路段不合理限速，大家經過該路段卻沒辦法遵守的話，應該做人性化的檢討。

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