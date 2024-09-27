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    民眾黨台玻大樓黨部新辦公室違規裝修 台北市建管處開罰12萬元

    民眾黨新辦公室位於南京東路三段的台玻大樓3樓。圖為台玻大樓。（資料照）

    民眾黨新辦公室位於南京東路三段的台玻大樓3樓。圖為台玻大樓。（資料照）

    2024/09/27 11:40

    〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨位於南京東路三段的台玻大樓3樓的黨部新辦公室，未獲施工許可就開工進行室內裝修，台北市建築管理工程處上個月（27日）前往會勘，後續進行比對現況裝修情形與相關執照圖說有無變更行為，如今裁罰出爐，台北市建管處開罰室內裝修業者12萬元。

    根據《建築法》規定，供公眾使用建築物的室內裝修應申請審查許可，室內裝修包括固著於建築物構造體的天花板、內部牆面、高度超過地板面以上1.2公尺固定的隔屏或兼作櫥櫃使用的隔屏、分間牆變更；若未經許可即進行裝修工程者，將面臨6萬元至30萬元罰鍰，並限期改善或補辦手續。

    黨部新辦公室雖然在今年7月26日提出室內裝修申請，但申請案仍在審核中，尚未核發施工許可證，現場卻已進行裝修工程，未經許可動工，可開罰房屋所有權人、使用人或是裝修業者，但因業者明知條件卻違法開工，本次才會被罰。

    台北市建管處表示，本案經所有權人、使用人檢附陳述意見書及工程承攬契約等資料，有未經審查許可擅自室內裝修情事，以違反《建築法》77條之2第1項規定，於昨天（26日）裁罰室內裝修業者12萬元。

    台北市建管處發言人鄭大川進一步說明，優先裁罰室內裝修業者，是因應申請未申請施工許可擅自進行室內裝修是違規行為，室內裝修業者應具備相關的專業知識，如果查明有室內裝修業者參與未經許可的工程，將優先對其進行裁罰。

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