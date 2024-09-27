施淑婷錯誤射擊姿勢被酸爆 錢康明諷：阿斗放在任何職位都是阿斗

新竹市府民政處長施淑婷被酸是毀容式射擊姿勢。（照片取自施淑婷臉書）

2024/09/27 11:35

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府民政處長施淑婷昨天發文貼出一張在營區實彈射擊的照片，遭網友開轟示範毀容式射擊姿勢，竹市前文化局長錢康明今天也發文稱，「沒知識也要有常識，沒常識也要看電視，不懂不丟人，不懂也不問才丟人」。並酸施淑婷「說謊不要說到連自己都信了」，「阿斗放在任何職位都是阿斗」。

錢康明以曾在竹市擔任文化局長經驗發文提到，他曾一再提醒民眾黨高虹安等人，短文不好寫，建議請文膽，且不要自以為文青，隨便發明語句自爽。沒想到連照片都要請顧問指導了，並稱施淑婷在射擊現場，搞不好現場的人都想要看笑話，還好只是擺拍做做樣子寫不知所云的FB，要不然長槍擊發時瞬間產生的後座力，可不只是眼睛黑青而已。

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錢康明也酸昨天雜誌的縣市競爭力排名出爐，他看到新竹市的成績，各局處都要好好認真反省及檢討改進，但看到市政府那篇洗白新聞稿，眼前或許可以騙騙新竹市民，但也呼籲說謊不要說到連自己都信了，並酸「阿斗」放在任何職位都是「阿斗」，還說一想到施淑婷還想選市議員就心慌，諷刺意味濃厚。

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