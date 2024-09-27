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網酸「毀容式射擊姿勢」 施淑婷：網友自由表達予以尊重

網酸示範毀容式射擊姿勢，新竹市民政處長施淑婷稱對網友自由的表達予以尊重。（照片取自施淑婷臉書）

網酸示範毀容式射擊姿勢，新竹市民政處長施淑婷稱對網友自由的表達予以尊重。（照片取自施淑婷臉書）

2024/09/27 10:54

相關新聞：射擊訓練槍托扛肩上 竹市民政處長引網笑：在拿火箭炮嗎

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府民政處長施淑婷昨天發文稱，竹市首次舉辦替代役男實彈射擊體驗，但她發文的的照片遭網友開酸是錯誤姿勢，且是示範「毀容式」射擊姿勢，並笑施淑婷是「草」級處長，只會擺拍。對此，施淑婷受訪稱昨天發文的照片，是槍枝重量的模擬體驗，並非替代役男的實彈射擊訓練。至於發文內容，有的人喜歡，有的人不喜歡，民眾皆可自由的表達，予以尊重。

對施淑婷這篇射擊姿勢貼文，網友一片開酸，有的留言「眼睛還在嗎？這樣打靶眼睛會瞎哦！」「拍持槍照片好歹拿對啊……拍完有誤也沒人指出錯誤，當事人還覺得可以用玩笑帶過」，「你PO的標籤不像是說明在玩BB槍，妳也沒有說清楚，誰都會覺得像是在靶場，你各種無知回文又是在引戰，民眾黨其他人努力在對抗假訊息，你在後面煽風點火幫倒忙真的很瞎。」

網友對施的發文一面倒給予負評，施雖回應是BB槍的模擬體驗，但仍引發網友一片撻伐，直稱根本是錯誤示範，且旁邊的教官及拍照者為何沒有糾正，根本是拿國防開玩笑，且是由主導民政兵役業務的民政處長擺拍，狠批根本是災難及示範毀容式的射擊姿勢。

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