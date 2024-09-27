德日軍艦接連通過台灣海峽 謝志偉：聯手威懾比事後武力相抗有效

近年歐美軍艦頻繁通過台灣海峽，除了彰顯國際海域之航行自由，也反制中國意圖將台海「內海化」。我國駐德大使謝志偉今上午也在臉書發文指出，若台灣有事，全球有事。圖為日本海上自衛隊護衛艦25日通過台灣海峽。（圖擷取自日本海上自衛隊官網）

2024/09/27 10:38

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年歐美軍艦頻繁通過台灣海峽，除了彰顯國際海域之航行自由，也反制中國意圖將台海「內海化」。我國駐德大使謝志偉今上午也在臉書發文指出，若台灣有事，全球有事，並強調「全球事前聯手威懾及嚇阻中國，絕對比事後經濟抵制乃至武力相抗來得有效！」

謝志偉指出，與中國衝突，「威懾/嚇阻」是最好的策略！他表示在德軍艦通過台灣海峽前，德國第五大媒體集團IPPEN特地對他進行專訪，而在軍艦通過後，其旗下四、五家報紙同步刊出，「照片用的是之前德通社專訪我的，說是，喜歡這一張的感覺」。

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謝志偉說，其專訪中有兩句話被用來作標題。其一是「面對與中國的衝突 - 『威懾/嚇阻』是最好的策略！」，其二是「若因中國（按：侵台）而生戰事，全球均將蒙受損失」。而不管是哪一句，他的重點都在點出：台灣有事，全球有事。

謝志偉表示，為了讓全球沒事，讓台灣沒事，就是全球的事！而全球事前聯手威懾及嚇阻中國，絕對比事後經濟抵制乃至武力相抗來得有效！

謝志偉也指出，繼德國之後，日本軍艦也通過台灣海峽。為什麼？！因為若讓中國控制海峽，則台灣失守。台灣失守，則往上，日本（及南韓）危矣。往下，東協十國如菲律賓、越南等，甚至加紐奧將任憑中國勒索、威脅，東海、台海、南海、西太平洋、甚至南太平洋，全將受制於中國。

謝志偉表示，大國如德英法等，除了與台灣理念相同，價值共享外，也極依賴與印太各國的貿易，當然無法忍受航運受控於中。他也直言「習近平以及挺中棄台論者，實在應該想想這句話：『人不為己，天誅地滅！』」

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