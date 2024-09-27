為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

盼與韓國瑜協調 卓榮泰：已透管道邀請2人很快會見面

行政院長卓榮泰上午赴立法院備詢前受訪表示，已透過管道請韓國瑜撥冗商談，有進度再和大家報告。（記者叢昌瑾攝）

行政院長卓榮泰上午赴立法院備詢前受訪表示，已透過管道請韓國瑜撥冗商談，有進度再和大家報告。（記者叢昌瑾攝）

2024/09/27 09:17

〔記者劉宛琳／台北報導〕總預算案卡關，行政院長卓榮泰昨天宴請綠委，表達希望與立法院長韓國瑜見面協調。卓榮泰上午赴立法院備詢前受訪表示，已透過管道請韓國瑜撥冗商談，有進度再和大家報告。

卓榮泰表示，連續兩晚行政院都和民進黨團委員一起討論事情，當中除了總預算案外，也談了很多其他的法案、政策以及交換很多意見，當然有一段時間大家會集中在對於如何讓總預算順利付委的工作上。

卓榮泰表示，昨天他在行政院會也再度請各部會首長，這幾天透過各種方式和在野立委說明清楚，請他們能夠支持總預算付委。他認為，經過一個會期大家互相了解，彼此都能體認到對方的立場，不論新任或原任的部會首長也都在立院看到如何和立委互動的模式，「我對他們有信心，應該可以去做一些溝通」。

卓榮泰也說，當然這工作也不能只有部會首長，「我本身要負最大的責任」，因此他也非常誠意地經過正當且必要的管道，請韓國瑜能夠撥冗商談，如何來面對兩院互動的關係。這個時間相當緊迫，「我們會在很快的時間就能和韓院長來見面」，談的不外乎未來的優先法案以及總預算的事。

卓榮泰說，他一直認為，韓國瑜和他一樣能夠在體認國家真正需要的時候，我們兩位都應該挺身而出，容他保留在和韓國瑜通過對話後，對外有進度再來和大家報告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
卓揆邀韓國瑜 共商總預算付委
2024/09/27 05:30

卓揆邀韓國瑜 共商總預算付委
自由開講》藍白怕激怒北京？簡評立法院開議與執政黨之挑戰！
2024/09/23 10:00

自由開講》藍白怕激怒北京？簡評立法院開議與執政黨之挑戰！
impression

北台灣最新科技聚落 淡海科技城箭在弦上
藍白卡總預算！卓榮泰邀韓國瑜會商 「等待溫暖回應」
2024/09/26 22:13

藍白卡總預算！卓榮泰邀韓國瑜會商 「等待溫暖回應」
在野要求翁柏宗離開議場 立法院會一度停擺
2024/09/21 05:30

在野要求翁柏宗離開議場 立法院會一度停擺
impression

揭露帶狀疱疹預防關鍵！從早期症狀到有效預防
自由爆新聞》網轟藍白開議就「癱瘓台灣」！民眾黨「狂化」慘遭打臉
2024/09/20 20:55

自由爆新聞》網轟藍白開議就「癱瘓台灣」！民眾黨「狂化」慘遭打臉
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播