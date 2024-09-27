盼與韓國瑜協調 卓榮泰：已透管道邀請2人很快會見面

行政院長卓榮泰上午赴立法院備詢前受訪表示，已透過管道請韓國瑜撥冗商談，有進度再和大家報告。（記者叢昌瑾攝）

2024/09/27 09:17

〔記者劉宛琳／台北報導〕總預算案卡關，行政院長卓榮泰昨天宴請綠委，表達希望與立法院長韓國瑜見面協調。卓榮泰上午赴立法院備詢前受訪表示，已透過管道請韓國瑜撥冗商談，有進度再和大家報告。

卓榮泰表示，連續兩晚行政院都和民進黨團委員一起討論事情，當中除了總預算案外，也談了很多其他的法案、政策以及交換很多意見，當然有一段時間大家會集中在對於如何讓總預算順利付委的工作上。

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卓榮泰表示，昨天他在行政院會也再度請各部會首長，這幾天透過各種方式和在野立委說明清楚，請他們能夠支持總預算付委。他認為，經過一個會期大家互相了解，彼此都能體認到對方的立場，不論新任或原任的部會首長也都在立院看到如何和立委互動的模式，「我對他們有信心，應該可以去做一些溝通」。

卓榮泰也說，當然這工作也不能只有部會首長，「我本身要負最大的責任」，因此他也非常誠意地經過正當且必要的管道，請韓國瑜能夠撥冗商談，如何來面對兩院互動的關係。這個時間相當緊迫，「我們會在很快的時間就能和韓院長來見面」，談的不外乎未來的優先法案以及總預算的事。

卓榮泰說，他一直認為，韓國瑜和他一樣能夠在體認國家真正需要的時候，我們兩位都應該挺身而出，容他保留在和韓國瑜通過對話後，對外有進度再來和大家報告。

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