全社會防衛韌性委員會 聚焦關鍵基礎設施防護

「全社會防衛韌性委員會」今日召開首次會議，並由總統府發言人郭雅惠、總統府副秘書長張惇涵、內政部長劉世芳及國安會副秘書長徐斯儉主持會後記者會。（記者吳哲宇攝）

2024/09/26 22:24

〔記者吳哲宇／台北報導〕總統府「全社會防衛韌性委員會」今日召開首次會議，並由總統府發言人郭雅惠、總統府副秘書長張惇涵、內政部長劉世芳及國安會副秘書長徐斯儉主持會後記者會。張惇涵說，今日絕大數委員都是針對CI設施（關鍵基礎設施）討論，重點不限於油、水、電，委員們針對系統與網路安全、氣候安全、數位韌性等提出許多意見。

針對能源基礎設施如何防護，內政部長劉世芳表示，政府盤點出310座關鍵基礎設施，維運將分為三層，分別是核心固守、中層阻殲、外圍警戒，未來將透過人力保全訓練，提高防護量能。不管是12月的第二次會議，還是其他小規模兵推，也會納入相關議題，當成無劇本兵推的對象。

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媒體詢問，本次委員會報告以發展再生能源作為電力韌性，但中共常干擾破壞我海纜，若戰時破壞離岸風電等如何處理？張惇涵表示，電力韌性不只是發展再生能源，儲能系統及電網分散也都在規劃當中，台電董事長曾文生也對此曾經報告過，希望在4年內完成。

張惇涵並說，今日絕大數委員都是針對CI設施討論，例如壯闊台灣聯盟創辦人暨理事長吳怡農提到，除了討論設施安全維運，系統與網路安全也十分重要；政大公行系特聘教授杜文苓認為，氣候安全跟能源供應也應單獨演練；台大資訊工程學系副教授蕭旭君則指出，各項關鍵基礎設施相互依存的重要性，應要再加強盤整，可能得到相互依賴性的環狀圖，以檢視各環節互相造成的影響，該建議也得到多數委員的回應和迴響。

張惇涵補充舉例，台灣災難醫療隊發展協會理事長榮譽理事長蕭雅文表示，對於關鍵基礎設施的攻擊無時無刻不存在，甚至可能是攻擊的開端；黑熊民防教育協會理事長劉文則指出，數位韌性不能只談硬體，民眾的認知也很重要；趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦表示，對於關鍵基礎設施的攻擊不一定只針對實體，資訊攻擊可能最早發生，建議應該用極端情境推演資安防護是否安全；台灣駭客協會理事戴辰宇提到，除了關注關鍵基礎設施的防護，也不要輕忽近期也很許多攻擊是針對該設施上、下游供應鏈的攻擊。

此外，國家太空中心主任吳宗信今天在會中針對低軌衛星布建提出政策性建議，認為應發展多層次韌性，但徐斯儉說，今日會中並未對此有進一步深入討論。

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